Κίναν Έβανς: Εντυπωσιάζει στα φιλικά με τους Λόντον Λάιονς μετά τον τραυματισμό

Ο Κίναν Έβανς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς, δείχνει να επιστρέφει δυναμικά στην αγωνιστική δράση. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα φιλικά παιχνίδια των Λόντον Λάιονς, όπου αγωνίζεται ως δανεικός, και αφήνει υποσχέσεις για την επάνοδό του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η δύσκολη πορεία των τραυματισμών

Ο Κίναν Έβανς συγκαταλέγεται στους παίκτες που έχουν ταλαιπωρηθεί όσο λίγοι τα τελευταία χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο του παγκοσμίου μπάσκετ. Οι τρομακτικά σοβαροί τραυματισμοί που αναγκάστηκε να περάσει τον κράτησαν εκτός παρκέ για σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά την καριέρα του.

Ένας από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς του συνέβη στις 12 Νοεμβρίου του 2025, όταν στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague υπέστη ρήξη αχιλλείου. Οι κραυγές του 30χρονου Αμερικανού και η αντίδρασή του συγκλόνισαν τους οπαδούς που βρίσκονταν στο ΣΕΦ, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην ατυχία του παίκτη. Λόγω των προβλημάτων υγείας, ο Έβανς δεν κατόρθωσε ποτέ να αγωνιστεί πραγματικά για τον Ολυμπιακό.

Η επιστροφή μέσω Ζαλγκίρις και Λόντον Λάιονς

Μετά την περιπέτεια του τραυματισμού του και την αδυναμία του να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, ο Κίναν Έβανς πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην αγαπημένη του Ζαλγκίρις Κάουνας. Ωστόσο, για να μπορέσει να πάρει αγωνιστικό ρυθμό και να επανέλθει πλήρως, παραχωρήθηκε δανεικός στους Λόντον Λάιονς.

Η επιστροφή του στη δράση πραγματοποιήθηκε έπειτα από δέκα μήνες, με τον Έβανς να δείχνει από τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια ότι σιγά σιγά βρίσκει ξανά τα πατήματά του. Η επιλογή του δανεισμού στην αγγλική ομάδα αποδεικνύεται καθοριστική για την επανένταξή του.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις στα φιλικά

Οι Λόντον Λάιονς έχουν δώσει ήδη τα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, με τον Κίναν Έβανς να εντυπωσιάζει με την παρουσία του. Συγκεκριμένα, η ομάδα της Αγγλίας έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια pre-season στη Λιθουανία, όπου ο Έβανς είχε μέσο όρο 12 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και ασίστ ανά αγώνα.

Το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα της Αγγλίας ήταν και το καλύτερό του μέχρι τώρα, δείχνοντας ότι πιάνει ξανά τα δικά του αγωνιστικά στάνταρ, τα οποία είναι δεδομένα υψηλού επιπέδου. Αυτές οι εμφανίσεις φανερώνουν την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης.

Η ξεχωριστή βραδιά απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ

Σε ένα από τα φιλικά παιχνίδια, οι Λόντον Λάιονς επικράτησαν της Σλασκ Βρότσλαβ με σκορ 96-78, έχοντας τον Κίναν Έβανς σε τρομερή βραδιά. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μόλις για 17 λεπτά, αλλά η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την ομάδα του.

Στον σχετικά μικρό χρόνο συμμετοχής του, ο Κίναν Έβανς πέτυχε 14 πόντους, με 4/6 τρίποντα και 1/2 δίποντα. Παράλληλα, δεν προσέφερε μόνο στην εκτέλεση, αλλά μοίρασε και τέσσερις τελικές πάσες στους συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ.

Ελπίδες για το υψηλότερο επίπεδο

Ο Κίναν Έβανς δείχνει να βρίσκει ξανά τον εαυτό του, αποδεικνύοντας ότι έχει ακόμα θέση στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια των Λόντον Λάιονς φέρνουν χαμόγελα, ειδικά για έναν αθλητή που έχει ταλαιπωρηθεί όσο λίγοι από τραυματισμούς.

Πλέον, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού φαίνεται πανέτοιμος για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και η σταθερή του βελτίωση αποτελούν θετικά σημάδια για το μέλλον του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta