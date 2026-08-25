Η υπόθεση Γουόκαπ: Γιατί δεν θα μπορούσε να απαγορευτεί η μετακίνηση και η σύγκρουση με τον Ολυμπιακό

Ο Τόμας Γουόκαπ, ο ελληνοποιημένος διεθνής point-guard του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η υπόθεσή του έχει πάρει απρόβλεπτη τροπή. Παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά μέχρι το καλοκαίρι του 2027, οι πρόσφατες ενέργειές του έχουν οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση με τον σύλλογο. Ειδικότερα, έχει αναδειχθεί το ζήτημα γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει όρος που να απαγορεύει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Η αδυναμία απαγόρευσης μετακίνησης

Δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει όρος στο συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ που να απαγορεύει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ζήτημα έχει αναλυθεί μετά την αποκάλυψη της πραγματικής πρότασης της Ντουμπάι BC προς τον 33χρονο παίκτη.

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, είχε αιφνιδιάσει τους μεγάλους του αντιπάλους στο κομμάτι της μετεγγραφικής ενίσχυσης στην περιφέρειά του. Οι πρόωρες συμφωνίες με τους Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχαν θεωρηθεί κινήσεις που έπιασαν στον ύπνο τους ανταγωνιστές. Ωστόσο, η ομάδα δεν θα μπορούσε να περιμένει την τροπή που έμελλε να πάρει η υπόθεση ενός παίκτη με τον οποίο έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Η πορεία του Τόμας Γουόκαπ στον Ολυμπιακό

Ο Τόμας Γουόκαπ αποτελούσε μέχρι πρότινος ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά της «ερυθρόλευκης» κερκίδας. Η αδιαμφισβήτητη προσφορά του στην ομάδα, σε συνδυασμό με τον υπέρ το δέον μαχητικό του χαρακτήρα, τον είχαν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στους φιλάθλους.

Επιπλέον, ο Τεξανός με το ελληνικό διαβατήριο θεωρείται ο πιο «ευεργετημένος» παικτικά μπασκετμπολίστας που πέρασε από τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο 60χρονος προπονητής είχε δείξει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον Γουόκαπ, που πολλές φορές ο χρόνος συμμετοχής του έφτανε και ξεπερνούσε τα όρια του “overuse”.

Οι διακρίσεις και οι τίτλοι

Ο Τόμας Γουόκαπ απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα και εκπροσώπησε τη «γαλανόλευκη» σε δύο μεγάλες διοργανώσεις, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Κατά βάση, υπήρξε ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της απόλυτα πετυχημένης πορείας των Πειραιωτών.

Στα πέντε χρόνια που κράτησε την μπαγκέτα του βασικού point-guard, ο Γουόκαπ συνέβαλε στην κατάκτηση συνολικά 12 τίτλων. Αυτοί περιλαμβάνουν τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, τέσσερα Supercup και μία Euroleague, από το 2021 μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, κατέκτησε διόλου ευκαταφρόνητες ατομικές διακρίσεις, όπως κορυφαίος αμυντικός της Euroleague και πρώτος «κλέφτης». Η παρουσία του σε πέντε διαδοχικές συμμετοχές σε Final Four μαρτυρά την πολύ σημαντική προσφορά του στην ομάδα.

Η πρόσφατη σύγκρουση και η τακτική του παίκτη

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, καθώς και το μεγάλο «δέσιμο» του ίδιου του παίκτη με τον οργανισμό και το ευρύτερο περιβάλλον, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν την πρόσφατη εξέλιξη. Έντεκα ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και έναν μήνα μετά την άνοδο στην κορυφή της Ευρώπης μέσα στο “T-Center”, ο Γουόκαπ επέλεξε να διεκδικήσει την αύξηση των αποδοχών του μέσω μιας συγκεκριμένης τακτικής.

Αυτή η τακτική τον έφερε σε μετωπική σύγκρουση με τον σύλλογο που εκτόξευσε την καριέρα του και τις μετοχές του, με αποτέλεσμα να «αποκαθηλωθεί» στις τάξεις του φίλαθλου κοινού του. Ο επονομαζόμενος «Θωμάς» δεν έμεινε μόνο στην περιβόητη δήλωση, στο πλαίσιο της οποίας επανέλαβε τρεις φορές μέσα σε 40 δευτερόλεπτα τη λέξη «σεβασμός», υπονοώντας την απουσία του. Αντιθέτως, προχώρησε ακόμη παραπέρα, μετά την «άκαρπη» συνάντηση, η οποία δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα δικά του δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta