Αθλητικές μεταδόσεις: Ρεβάνς Champions League, Λιγκ Καπ Αγγλίας και βόλεϊ γυναικών την Τρίτη

Πλούσιο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, καθώς ξεχωρίζουν οι ρεβάνς για τα πλέι οφ του UEFA Champions League, οι οποίες θα κρίνουν τις ομάδες που θα προκριθούν στη League Phase της νέας σεζόν. Παράλληλα, οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δράση από το Λιγκ Καπ Αγγλίας, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών, αλλά και την πρεμιέρα της La Liga.

Οι αναμετρήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων και διοργανώσεων, προσφέροντας θέαμα από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικούς αγώνες που θα μεταδοθούν ζωντανά από διάφορα τηλεοπτικά κανάλια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των φιλάθλων.

Οι ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League

Η Τρίτη είναι ημέρα Champions League, με τρεις αναμετρήσεις για τα πλέι οφ να δεσπόζουν στο πρόγραμμα. Οι ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, προσφέροντας αγωνία και έντονες στιγμές. Οι αγώνες αυτοί είναι καθοριστικοί για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Στις 19:45, το COSMOTE SPORT 4 HD θα μεταδώσει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Σαμπάχ και τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Στον πρώτο αγώνα, το σκορ ήταν 1-2, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν την πρόκριση.

Αργότερα, στις 22:00, δύο ακόμη παιχνίδια για τα πλέι οφ του Champions League θα κρατήσουν συντροφιά στους φιλάθλους. Το COSMOTE SPORT 3 HD θα προβάλει τον αγώνα Λίντσερ – Σέλτικ, με το σκορ του πρώτου αγώνα να είναι 0-3. Ταυτόχρονα, το COSMOTE SPORT 2 HD θα μεταδώσει την αναμέτρηση Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν, όπου το πρώτο ματς είχε λήξει με 3-1.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών με την Ελλάδα

Πέρα από το ποδόσφαιρο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βόλεϊ γυναικών. Η Εθνική Ελλάδας θα αγωνιστεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών, αντιμετωπίζοντας την Αυστρία. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της διοργάνωσης και είναι σημαντική για την πορεία της ελληνικής ομάδας.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστρία είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια των Ελληνίδων αθλητριών από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δράση σε Λιγκ καπ Αγγλίας και La Liga

Εκτός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Τρίτη φέρνει και δράση από το αγγλικό και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Λιγκ Καπ Αγγλίας, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα υποδεχθεί τη Λιντς σε έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί στις 22:00 από το Actions 24.

Την ίδια ώρα, στις 22:00, ξεκινά και η πρεμιέρα της La Liga, του ισπανικού πρωταθλήματος. Η Βαλένθια θα υποδεχθεί την Μπέτις σε έναν αγώνα που σηματοδοτεί την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στην Ισπανία. Αυτή η αναμέτρηση θα είναι διαθέσιμη για τους τηλεθεατές μέσω του Cosmote Sports 7.

Η εκπομπή Galacticos Live

Πριν από την έναρξη των αγώνων, οι φίλαθλοι μπορούν να συντονιστούν στην εκπομπή Galacticos Live by Interwetten. Η εκπομπή θα μεταδοθεί στις 14:00 το μεσημέρι και θα προσφέρει πλήρες ρεπορτάζ και ενημέρωση για τα αθλητικά δρώμενα.

Στο πλαίσιο της εκπομπής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube, θα παρουσιαστεί το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων. Επιπλέον, θα αναλυθούν τα τελευταία νέα ενόψει των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προετοιμάζοντας τους τηλεθεατές για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta