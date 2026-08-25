Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονσάλες αποκάλυψε ενδιαφέρον της Μίλαν για τον γιο του

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του 23χρονου επιθετικού Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα από την Τσίβας, με στόχο την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ωστόσο, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, σε συνέντευξή του στο Μεξικό, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον γιο του, λίγο πριν την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον πειραϊκό σύλλογο. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η Ιταλία δεν ήταν ο ιδανικός προορισμός εκείνη τη στιγμή, καθώς και την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Γκονσάλες

Σε συνέντευξή του στο «Claro Sports», ο πατέρας του Αρμάντο Γκονσάλες αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που είχε εκδηλώσει η Μίλαν για τον γιο του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «Μας είχε πει ότι τον είχε στο στόχαστρο η Μίλαν». Ωστόσο, η οικογένεια εκτίμησε ότι η ιταλική λίγκα δεν ήταν ο κατάλληλος προορισμός για τον νεαρό επιθετικό εκείνη τη χρονική στιγμή, καθώς θεωρούσαν πως έπρεπε να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία στην εξέλιξή του.

Στην ίδια συνέντευξη, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή τόνισε πως ο νυν αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, γνώριζε ήδη τον Αρμάντο Γκονσάλες. Αυτή η προϋπάρχουσα γνώση φαίνεται να έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και στην τελική απόφαση του παίκτη να επιλέξει τον Ολυμπιακό για το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Ευρώπη.

Η ταχύτητα της μεταγραφής στον Ολυμπιακό

Σε αντίθεση με άλλες πιθανότητες που μπορεί να προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής διαδικασίας, η πρόταση του Ολυμπιακού αποδείχθηκε συγκεκριμένη και η υπόθεση προχώρησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονσάλες περιέγραψε την εξέλιξη της μεταγραφής ως εξαιρετικά γρήγορη, δηλώνοντας: «Με τον Ολυμπιακό ήταν γρήγορα, έγινε μέσα σε μία εβδομάδα...».

Αυτή η άμεση εξέλιξη διαφοροποιήθηκε από άλλες περιπτώσεις ενδιαφέροντος, όπου οι συζητήσεις συχνά παραμένουν σε αρχικό στάδιο. Όπως εξήγησε, «υπήρχαν ομάδες που ρωτούσαν, αλλά συνήθως αυτά μένουν εκεί, γιατί πρέπει να συνδυαστούν πολλά πράγματα», υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα του Ολυμπιακού στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η απόφαση για την Ευρώπη και ο ρόλος του Ολυμπιακού

Η απόφαση του Αρμάντο Γκονσάλες να μετακομίσει στην Ευρώπη και να ενταχθεί στον Ολυμπιακό βασίστηκε σε μια σειρά από παράγοντες που αφορούν την εξέλιξη της καριέρας του. Ο πατέρας του εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός αποτελεί μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, προσφέροντας ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου για τον νεαρό επιθετικό. Πρόσφατα, μάλιστα, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, τις οποίες χαρακτήρισε εξίσου καλές με οποιαδήποτε ομάδα στο Μεξικό.

Η προοπτική συμμετοχής στο Europa League αποτέλεσε ένα ακόμα σημαντικό κίνητρο. Ο Αρμάντο Γκονσάλες θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι σε σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Θέλτα Βίγκο, η Γιουβέντους, η Μίλαν και η Μπενφίκα. Αυτή η έκθεση σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω ανέλιξή του και την τοποθέτησή του στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το σχέδιο για το μέλλον και ο πρόεδρος του συλλόγου

Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την καριέρα του Αρμάντο Γκονσάλες. Η βασική ιδέα είναι να έρθει στην Ευρώπη και από εκεί να μπορέσει να ανέβει σε ένα πρωτάθλημα με μεγαλύτερο κύρος. Αυτό το σχέδιο, όπως διευκρίνισε ο πατέρας του, έχει ξεκαθαριστεί και από τον πρόεδρο του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης τριών ομάδων και έχει ιστορικό πώλησης αρκετών παικτών, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας στην Αγγλία, υποστήριξε αυτή την προοπτική. Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή απάντησε σε σχόλια που αμφισβητούσαν την έλευση παικτών από την Ελλάδα σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, τονίζοντας ότι «Φυσικά και έρχονταν, έχει πουλήσει αρκετούς παίκτες». Αυτό το πλάνο δείχνει τη στρατηγική πίσω από την επιλογή του Ολυμπιακού ως ενδιάμεσου σταθμού για την περαιτέρω εξέλιξη του Μεξικανού επιθετικού.

Με πληροφορίες από: Athletiko