Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ, ανακοίνωσε ότι η χώρα του σκοπεύει να μποϊκοτάρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο η συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026 παραμένει αβέβαιη. Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Ταζ δήλωσε: «Προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μποϊκοτάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν

Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 εγείρει ερωτήματα, κυρίως λόγω των πολιτικών εντάσεων που επικρατούν στην περιοχή από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις των αξιωματούχων είναι συχνά αντιφατικές, με τη FIFA να παραμένει σιωπηλή σχετικά με την κατάσταση. Η απόφαση του Ιράν για το αν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ φαίνεται να είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, καθώς οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας δεν δείχνουν να βιάζονται να διευκρινίσουν τη θέση τους.

Οι αγώνες του Ιράν στο Μουντιάλ

Στην τρέχουσα φάση του σχεδιασμού, οι τρεις αγώνες του Ιράν στη φάση των ομίλων είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε αμερικανικές πόλεις. Συγκεκριμένα, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες, με αντιπάλους τις Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο, και στο Σιάτλ, όπου θα αγωνιστεί απέναντι στην Αίγυπτο. Η ομοσπονδία του Ιράν βρίσκεται σε αναμονή για την οριστική απόφαση της συμμετοχής της στον διεθνή τουρνουά.

Το μέλλον της εθνικής ομάδας

Η κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εθνική ομάδα του Ιράν και τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ δημιουργεί μια αβέβαιη ατμόσφαιρα. Η FIFA, που παρακολουθεί την κατάσταση, περιμένει την τελική απόφαση του Ιράν, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Αυτή η αναμονή έχει προκαλέσει ανησυχίες για το μέλλον της ομάδας στο Μουντιάλ, καθώς οι πολιτικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση των αρμόδιων.

