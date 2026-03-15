Η είδηση που κυριαρχεί στα γήπεδα είναι η προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, αντιμετωπίζοντας τον Ατρόμητο. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό με φόρα από την Ευρώπη, ενώ ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό σε ένα κλίμα φορτισμένο από την πρόσφατη τραγωδία στην Καλαμαριά.

Το πρόγραμμα των μεγάλων αγώνων της Super League

Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30): Η Ένωση θέλει το 5ο συνεχόμενο «διπλό» στο Περιστέρι για να προσπεράσει τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει απουσίες, αλλά έχει 8 παίκτες στο όριο καρτών.



Η Ένωση θέλει το 5ο συνεχόμενο «διπλό» στο Περιστέρι για να προσπεράσει τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει απουσίες, αλλά έχει 8 παίκτες στο όριο καρτών. ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (18:00): Ο «Δικέφαλος» ψάχνει τη νίκη στην Τούμπα για να πιάσει τον Ολυμπιακό στους 57 βαθμούς. Το κλίμα είναι «μουδιασμένο» μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού.

Ο «Δικέφαλος» ψάχνει τη νίκη στην Τούμπα για να πιάσει τον Ολυμπιακό στους 57 βαθμούς. Το κλίμα είναι «μουδιασμένο» μετά τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού. Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00): Μετά τη νίκη επί της Μπέτις, οι «πράσινοι» θέλουν να διευρύνουν το σερί τους στη Λεωφόρο, παρά τις απουσίες των Ίνγκασον και Πελίστρι.

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι

Η Κυριακή είναι γεμάτη δράση σε όλα τα αθλήματα. Δείτε τις σημαντικότερες μεταδόσεις:

Μπάσκετ (GBL): Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2) – Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ2) – Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Πόλο Ανδρών: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (17:00, Mega News) – Το παραδοσιακό Clasico της πισίνας.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (17:00, Mega News) – Το παραδοσιακό Clasico της πισίνας. Premier League: Λίβερπουλ – Τότεναμ (18:30, Novasports Premier League) – Μάχη για την τετράδα στην Αγγλία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ (18:30, Novasports Premier League) – Μάχη για την τετράδα στην Αγγλία. La Liga: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη (17:15, Novasports 1HD).

Οι πιθανές ενδεκάδες των «μεγάλων»

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.



Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς. ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κατζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ.

Τσιφτσής, Σάντσες, Κατζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ. Παναθηναϊκός: Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Κοντούρης, Σισοκό, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Επιστροφή Λεσόρ και νίκη με 92-88