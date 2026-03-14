Η είδηση που κυριαρχεί στα αθλητικά πηγαδάκια το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Μαρτίου 2026, είναι η έξοδος του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ. Με τη βαθμολογία να καίει, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν το τρίποντο που θα τους ανεβάσει, έστω και προσωρινά, στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η πραγματικότητα είναι ότι η αποστολή του Μεντιλίμπαρ μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς ο ΟΦΗ «καίγεται» για βαθμούς ώστε να θωρακίσει τη θέση του στην εξάδα.

ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Οι 11άδες και τα πλάνα των προπονητών

Στις 17:00, τα βλέμματα στρέφονται στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός (54β.) κυνηγά την ΑΕΚ (56β.) και τον ΠΑΟΚ, έχοντας όμως να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Μπρούνο και Έσε.

Η αποστολή των Πειραιωτών: Με Τζολάκη, Ροντινέι, Ποντένσε και το «βαρύ πυροβολικό» Ελ Κααμπί και Ταρέμι, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επαναλάβουν το επιβλητικό 3-0 του πρώτου γύρου.

Το πλάνο του ΟΦΗ: Ο Κόντης παρατάσσει μια ομάδα με αιχμές τους Σενγκέλια και Σαλσέδο, παρά τις απουσίες των Γκονζάλεθ και Καραχάλιου.

Διαιτησία: Άρχων του αγώνα ο Μιχάλης Ματσούκας, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο VAR.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε τα μεγάλα ματς

Εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα, η ημέρα περιλαμβάνει «τιτανομαχίες» στην Ευρώπη και μηχανοκίνητο αθλητισμό:

Super League: Πανσερραϊκός – Άρης (19:30, Novasports Prime) και ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (20:00, Cosmote Sport 2).



Bundesliga: Το απόλυτο ντέρμπι Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου (16:30, Novasports 3HD).

Premier League: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Novasports Premier League).

Formula 1: Chinese Grand Prix – Qualifying (09:00, ANT1+).

Μπάσκετ (GBL): Μαρούσι – Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ2).

Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026

Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Οι μεταδόσεις συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αναδεικνύοντας τη δύναμη της θέλησης και το υψηλό επίπεδο του παραολυμπιακού αθλητισμού.

