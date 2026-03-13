Με την επιστροφή του Μ. Λεσόρ στη δράση, ο Παναθηναϊκός έσπασε την κακή του πορεία και νίκησε τη Ζαλγκίρις με 92-88 στην 31η αγωνιστική της Euroleague.

Λεσόρ: Πρώτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό

Ο Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε την επιστροφή του στο παρκέ, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του, και ενσωματώθηκε στην αρχική πεντάδα. Η παρουσία του φάνηκε από νωρίς, καθώς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενος με 7-2. Ωστόσο, η Ζαλγκίρις αντέτεινε και κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με 24-27.

Αντεπίθεση και ανατροπή

Η δεύτερη περίοδος βρήκε τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει την απόδοσή του, με τους Όσμαν και Ναν να ηγούνται στην επίθεση. Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να προσπεράσει, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 44-40.

Δυναμική συνέχεια

Στο τρίτο δεκάλεπτο, το «τριφύλλι» φάνηκε ακόμη πιο έτοιμο. Με την υποστήριξη των Όσμαν και Ναν, οι «πράσινοι» ανέβασαν τη διαφορά έως και στους 9 πόντους (55-46). Παρά την πίεση της Ζαλγκίρις που μείωσε στον πόντο (55-54) με ένα σερί 8-0, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε συγκεντρωμένος και επανήλθε στο +9 (63-54).

Σφιχτό φινάλε

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 65-59. Στο 36ο λεπτό, το σκορ είχε φτάσει στο 82-68, με την ατμόσφαιρα στο Telecom Center Athens να είναι ηλεκτρισμένη. Ωστόσο, η Ζαλγκίρις δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και αντεπιτέθηκε, μειώνοντας σε 85-82.

Με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Χουάντσο πέτυχε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 88-82, και ο Παναθηναϊκός διατήρησε το προβάδισμα, κατακτώντας τελικά τη νίκη με 92-88.

Στατιστικά αγώνα

- Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

Η επιστροφή του Λεσόρ και η νίκη αυτή προσφέρουν μια σημαντική βαθμολογική ανάσα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος διακόπτει την αρνητική του πορεία και ελπίζει σε μια καλύτερη συνέχεια στη Euroleague.

