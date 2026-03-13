Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στη Σλοβενία, συντρίβοντας την Τσέλιε με 4-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να διευρύνει το σκορ, δείχνοντας κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ισοπεδωτική αρχή και γρήγορα γκολ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ΑΕΚ, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό, ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ και ο Βάργκα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, κάνοντάς το 0-1. Σε αντίθεση με την προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, όπου η ΑΕΚ είχε υποχωρήσει μετά το γκολ, αυτή τη φορά διατήρησε την επιθετική της διάθεση και συνέχισε να επιτίθεται.

Ευκαιρίες και δοκάρι

Η ΑΕΚ είχε μια καλή ευκαιρία στο 10ο λεπτό, όταν ο Γκατσίνοβιτς επιχείρησε ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο κατέληξε άουτ. Στο 11ο λεπτό, ο Βάργκα είχε μια εξαιρετική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι. Η ομάδα συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, αποφεύγοντας να επιτρέψει στους γηπεδούχους να απειλήσουν.

Το ξέσπασμα της ΑΕΚ

Από το 30ο λεπτό και μετά, η ΑΕΚ "ξεσάλωσε". Στο 31ο λεπτό, ο Βάργκα, αν και απέτυχε σε τετ-α-τετ, συνέχισε να προσπαθεί. Στο 33ο λεπτό, ο Γιόβιτς έδωσε ασίστ στον Κοϊτά, ο οποίος με ωραία πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-2. Στο 36ο λεπτό, ο Γκατσίνοβιτς, τυχερός με την πορεία της μπάλας, σκόραρε από μια σέντρα που κατέληξε στα δίχτυα, κάνοντάς το 0-3.

Ένα ακόμα γκολ για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε εκεί και στο 49ο λεπτό, ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Μουκουντί με μία επαφή την έστειλε στα δίχτυα για το 0-4. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της με άνεση, με τον Νίκολιτς να πραγματοποιεί αλλαγές και την ομάδα να έχει τον πλήρη έλεγχο.

Στον επαναληπτικό με άνεση

Το σκορ παρέμεινε 0-4 μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθιστώντας τη ρεβάνς μια τυπική διαδικασία για την ΑΕΚ. Η ομάδα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πλέον σκέφτεται τους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

**Σχηματισμοί των ομάδων:**

- **Τσέλιε (Ιβάν Μαγέφσκι):** Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτισκίνας (46′ Κάστρο), Κάρνιτσνικ, Χρκα (46′ Ντανιέλ), Κβέσιτς (75′ Κότνικ), Σέσλαρ (85′ Βίντοβιτς), Ιοσίφοφ, Βάνσας (57′ Αβντίλι), Κούτσις.

- **ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς):** Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (78′ Μάνταλος), Πινέδα (73′ Περέιρα), Μαρίν, Κοϊτά (73′ Κουτέσα), Γιόβιτς (78′ Ζίνι), Βάργκα (86′ Καλοσκάμης).

Η ΑΕΚ έδειξε πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας ότι η ήττα από την Τσέλιε στην αρχή της φάσης ομίλων ήταν απλώς μια παρένθεση. Η ομάδα του Νίκολιτς φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει, με την εμφάνιση αυτή να ενισχύει την εμπιστοσύνη στο ρόστερ και στην τακτική της. Η ρεβάνς αναμένεται να είναι μια διαδικασία τυπική, καθώς η ΑΕΚ έχει ήδη δημιουργήσει ένα σημαντικό προβάδισμα.

