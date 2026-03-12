Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0: Επική νίκη με 10 παίκτες και προβάδισμα για την πρόκριση

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει τη Μπέτις με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Europa League, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 58ο λεπτό, λόγω αποβολής του Ζαρουρί.

Δυνατό ξεκίνημα και ευκαιρίες

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και επιχείρησαν να πιέσουν τους Ισπανούς στα πρώτα λεπτά. Στο 8ο λεπτό, ο Λαφόν πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Κόουτσο, αποσοβώντας το γκολ που φάνταζε βέβαιο. Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 14ο λεπτό με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βρέθηκε σε καλή θέση αλλά η προσπάθειά του κατέληξε άουτ.

Στρατηγική προσέγγιση

Το παιχνίδι εξελίχθηκε με καλό ρυθμό, αλλά χωρίς πολλές κλασικές ευκαιρίες. Η Μπέτις επικεντρώθηκε στην απομόνωση του Τεττέη, ενώ ο Παναθηναϊκός έδειξε ικανότητα στην άμυνα, παραχωρώντας την κατοχή της μπάλας στους φιλοξενούμενους. Στο 45ο λεπτό, ο Τεττέη επιχείρησε να εκτελέσει, αλλά η άμυνα της Μπέτις αντέδρασε.

Αλλαγές και ανατροπή

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, έκανε την πρώτη του αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Νατάν με τον Βαλεντίν Γκόμες. Η Μπέτις ανέκτησε την κατοχή και απείλησε με σουτ του Κόουτσο στο 55ο λεπτό, το οποίο πέρασε λίγο άουτ.

Ωστόσο, στο 58ο λεπτό, ήρθε η αποφασιστική στιγμή του αγώνα. Ο διαιτητής Μαρτσίνιακ έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζαρουρί για φάουλ στον Εζαλζουλί, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με 10 παίκτες. Αυτή η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με πάθος και συνεχόμενη καλή άμυνα.

Το καθοριστικό πέναλτι

Παρά την απογοήτευση, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την αμυντική του ακεραιότητα, με τον Λαφόν να είναι εξαιρετικός, αποσοβώντας κλασικές ευκαιρίες, όπως αυτή του Άντονι στο 78ο λεπτό. Στο 83ο λεπτό, ο Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγές και ο Σφιντέρσκι, που μπήκε στο παιχνίδι, κέρδισε πέναλτι στο 84ο λεπτό, έπειτα από εξέταση του VAR, με τον Γιορέντε να βλέπει κόκκινη κάρτα.

Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι στο 88ο λεπτό, ευστοχώντας και δίνοντας προβάδισμα 1-0 στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο οι «πράσινοι» έχουν πλέον το πλεονέκτημα για την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Σχηματισμοί και παίκτες

Ο Παναθηναϊκός παρέταξε τους Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρη, Ζαρουρί, Τσέριν (83′ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (92′ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (94′ Αντίνο), Τεττέη (83′ Σφιντέρσκι). Από την άλλη, η Μπέτις είχε τους Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46′ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68′ Ζούνιορ Φίρπο), Σέρχι Αλτιμίρα (79′ Ντεόσα), Φορνάλς, Μαρκ Ρόκα, Άντονι, Κόουτσο, Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε).

Η νίκη αυτή του Παναθηναϊκού σε ένα δύσκολο παιχνίδι με 10 παίκτες αποδεικνύει την αγωνιστική του συνοχή και την ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε προκλήσεις. Η αποτελεσματικότητα του Ταμπόρδα στην εκτέλεση του πέναλτι και η σταθερή απόδοση του Λαφόν ήταν καθοριστικά στοιχεία για την επιτυχία της ομάδας. Το προβάδισμα που απέκτησαν οι «πράσινοι» ενόψει της ρεβάνς τους δίνει μια καλή ευκαιρία για πρόκριση στους επόμενους γύρους του Europa League.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν και Μουντιάλ 2026: Σκοτώθηκαν 160 κορίτσια στο Μινάμπ, ποιος θα στείλει την εθνική ομάδα στις ΗΠΑ;