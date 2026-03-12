Η υπόθεση της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν αποκτά ολοένα και περισσότερη ένταση, με την τελευταία εξέλιξη να αφορά την απόφαση πέντε παικτριών να αποδράσουν από την αποστολή, αναζητώντας άσυλο στην Αυστραλία. Αμέσως μετά την ήττα της ομάδας από τις Φιλιππίνες στο AFC Women’s Asian Cup, οι παίκτριες βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση, καθώς η απόφαση επιστροφής στην πατρίδα τους εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους.

Η ανησυχία για την ασφάλεια των παικτριών

Η κατάσταση για τις πέντε παίκτριες έγινε πιο επιτακτική, καθώς η ιρανική κυβέρνηση φαινόταν εξοργισμένη από την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν από τους αγώνες. Αν επιστρέφονταν στο Ιράν, θα αντιμετώπιζαν διπλό κίνδυνο: τον κίνδυνο από το καθεστώς και τις συνέπειες της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στη χώρα, που βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη.

«Έχουν οικογένειες», δήλωσε πηγή που γνωρίζει καλά την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι οι Αρχές θα μπορούσαν να κατασχέσουν περιουσίες ή να κρατήσουν συγγενείς ως ομήρους για να αναγκάσουν τις παίκτριες να επιστρέψουν.

Το σχέδιο διαφυγής

Μετά τον τελευταίο αγώνα, οι παίκτριες αποφάσισαν να αποδράσουν, και η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία μαζί με το υπουργείο Εσωτερικών είχαν ήδη οργανώσει ένα σχέδιο διαφυγής. Λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα, οι πέντε παίκτριες έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες που τους επιτρέπουν να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στην Αυστραλία. «Οι Αυστραλοί συγκινήθηκαν από τη δοκιμασία αυτών των γενναίων γυναικών», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανίζι.

Διεθνείς πολιτικές πιέσεις

Η κατάσταση πήρε γρήγορα διεθνείς διαστάσεις, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επικρίνει την αυστραλιανή κυβέρνηση για καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της κρίσης. Ωστόσο, οι παίκτριες είχαν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο όταν ο Τραμπ ανήρτησε το σχόλιό του.

Η παρουσία της εθνικής ομάδας του Ιράν στην Αυστραλία είχε γίνει πολιτικά φορτισμένη, καθώς οι παίκτριες έφτασαν στη χώρα λίγες ημέρες πριν από τις πυραυλικές επιθέσεις που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα πλέον δεν εκπροσωπούσε μόνο το Ιράν, αλλά και τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε το καθεστώς.

Κλίμα φόβου και πίεσης

Οι παίκτριες βίωναν συνεχώς κλίμα ελέγχου και πίεσης, με απειλές κατά των οικογενειών τους και περιορισμούς στις μετακινήσεις τους. Μετά την απόδραση των πέντε παικτριών, η υπόλοιπη αποστολή παρέμεινε σε καθεστώς «κλειδώματος» στο ξενοδοχείο μέχρι την αναχώρησή της για το Σίδνεϊ και τελικά για το Ιράν.

Το περιστατικό ανέδειξε τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζονται οι αθλήτριες στο Ιράν. Η απόφασή τους να ζητήσουν άσυλο είναι μια πράξη πολιτικής αντίστασης που δείχνει το θάρρος τους απέναντι σε έναν καταπιεστικό καθεστώς.

Η κατάσταση της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν φέρνει στο προσκήνιο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες σε χώρες με αυταρχικά καθεστώτα. Η απόφασή τους να επιλέξουν την ελευθερία, ακόμη και με κίνδυνο για τις οικογένειές τους, είναι ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την ανάγκη για αλλαγές και την αξία της ανθρώπινης ζωής στον αθλητισμό. Αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για την αναζήτηση δικαιοσύνης και ελευθερίας.

Διαβάστε ακόμα: Μπενίτεθ: Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είναι το πιο σημαντικό: Πίστη και βελτίωση για τον Παναθηναϊκό