Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια σημαντική πρόκληση στο Europa League, καθώς θα υποδεχθεί την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου, στις 19:45. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη μάχητης φάσης των 16 της διοργάνωσης, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η ισπανική Marca δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο που εξυμνεί τη δουλειά του προπονητή Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει φέρει ανανεωμένο αέρα στην ομάδα, αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό.

Η αναγέννηση του Παναθηναϊκού

Ο Ράφα Μπενίτεθ, με την πλούσια εμπειρία του από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, φαίνεται να έχει φέρει μια νέα προοπτική στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει από μια δύσκολη περίοδο. Η Marca αναφέρει ότι ο Ισπανός τεχνικός "σχεδιάζει" το τέταρτο φύλλο του τριφυλλιού στο έμβλημα της ομάδας, ενώ σημειώνει ότι η δουλειά του αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Η προπονητική του καριέρα είχε μια αναστάτωση τον Μάρτιο του 2024, όταν αποχώρησε από τη Θέλτα, αλλά η πρόταση του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του ίδιου έτους του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στα γήπεδα. "Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με φιλοδοξία, ιστορία και ένα σοβαρό πρότζεκτ", είχε δηλώσει ο Μπενίτεθ κατά την άφιξή του.

Προκλήσεις και επιτυχίες

Η κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Μπενίτεθ ήταν δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός είχε μόλις δύο νίκες σε επτά αγώνες στη Super League και είχε υποστεί δύο ήττες στο UEFA Europa League. Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός έθεσε ως προτεραιότητα την "βελτίωση της αυτοπεποίθησης των παικτών". Παρά τον περιορισμένο αριθμό αστέρων στο ρόστερ, οι παίκτες όπως ο Αλμπάν Λαφόν, ο Χάβι Ερνάντεθ και ο Τάσος Μπακασέτας διαθέτουν την εμπειρία για να ονειρευτούν μεγάλα επιτεύγματα.

Η σκληρή δουλειά του Μπενίτεθ φαίνεται να αποδίδει, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου και προκρίθηκε στους "16" του UEFA Europa League για πρώτη φορά από το 2010. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, η ομάδα εξασφάλισε την τέταρτη θέση, δίνοντάς της την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλους που της έχουν λείψει.

Η προετοιμασία για την Μπέτις

Τώρα, με την πρόοδο στο πρωτάθλημα, η προσοχή στρέφεται στο επερχόμενο παιχνίδι με την Μπέτις. Ο Μπενίτεθ, έχοντας καλή παράδοση απέναντι στην ισπανική ομάδα, δήλωσε: "Η ομάδα είναι ενωμένη, οι παίκτες πιστεύουν στο πρότζεκτ και ο κόσμος μας σπρώχνει. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο ματς στην έδρα μας και να συνεχίσουμε την πορεία μας στην Ευρώπη".

Η Marca, εξάλλου, επισημαίνει ότι η θέση του "Θεού" στην Ελλάδα δύσκολα θα αφαιρεθεί από τον Μεντιλίμπαρ, αλλά ο Μπενίτεθ φαίνεται να έχει βρει τη θέση του στην καρδιά των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

