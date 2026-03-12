Euroleague: Μονακό - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - Ζαλγκίρις σε ζωντανή μετάδοση

Σήμερα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνουν ξανά στη μάχη της Euroleague, με τις αναμετρήσεις τους απέναντι στη Μονακό και τη Ζαλγκίρις αντίστοιχα να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα προσπαθήσουν να πετύχουν σημαντικές νίκες στην 31η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός: Αντίπαλος η Μονακό

Η βραδιά ξεκινά στο Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό. Οι "ερυθρόλευκοι" έρχονται από μια εντυπωσιακή νίκη στο ντέρμπι και ένα "διπλό" στην Παρί. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στοχεύει σε μια ακόμα νίκη, προκειμένου να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση της Μονακό μετά την παραίτηση του Βασίλη Σπανούλη από την προπονητική της ηγεσία, γεγονός που προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Παναθηναϊκός AKTOR: Υποδέχεται τη Ζαλγκίρις

Ακριβώς μετά τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται σε ανάγκη νίκης, καθώς επιδιώκει να αποφύγει το play-in και να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη εξάδα.

Προβλέπεται ότι ο Ματίας Λεσόρ θα συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα, προσφέροντας επιπλέον βάθος στην ομάδα. Οι "πράσινοι" αναμένεται να έχουν τη στήριξη των φιλάθλων τους, οι οποίοι θα μεταφερθούν στο γήπεδο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης με την Μπέτις.

Το πρόγραμμα της Euroleague

Η 31η αγωνιστική της Euroleague περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις. Ακολουθεί το πρόγραμμα:

- 12/3 - Μονακό - Ολυμπιακός (20:00) - Ντουμπάι - Μπασκόνια (21:00) - Μπάγερν Μονάχου - Εφές (21:30) - Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (21:45) - Παρί - Βιλερμπάν (22:00) - Παναθηναϊκός AKTOR - Ζαλγκίρις (22:00)

- 13/3 - Ερυθρός Αστέρας - Φενερμπαχτσέ (21:00) - Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30) - Αρμάνι - Μακάμπι (21:30)

Κατάταξη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR

Η τρέχουσα κατάσταση στην κατάταξη της Euroleague είναι η εξής:

1. Φενερμπαχτσέ 22-7 2. Ολυμπιακός 20-10 3. Βαλένθια 20-10 4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 6. Ζαλγκίρις 17-13 7. Ερυθρός Αστέρας 17-13 8. Μπαρτσελόνα 17-13 9. Μονακό 16-14 10. Παναθηναϊκός 16-14 11. Ντουμπάι 15-14 12. Μιλάνο 15-15 13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 14. Μπάγερν Μονάχου 13-17 15. Βίρτους 13-18 16. Παρί 11-19 17. Παρτιζάν 10-20 18. Μπασκόνια 9-21 19. Εφές 9-21 20. Βιλερμπάν 8-22

Η σημερινή ημέρα είναι κρίσιμη για τους δύο ελληνικούς συλλόγους. Η νίκη για τον Ολυμπιακό θα τον φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει επιτακτική ανάγκη για θετικό αποτέλεσμα αν θέλει να διασφαλίσει μια θέση στην κορυφαία εξάδα της Euroleague. Η αγωνία των φιλάθλων είναι διάχυτη και οι εν λόγω αγώνες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

