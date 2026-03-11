Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση με τη Μπέτις την Πέμπτη (12/3), στο πλαίσιο των 16 του Europa League, και ο Ράφα Μπενίτεθ, προπονητής της ομάδας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση του αγώνα, αν και τόνισε τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του.

Η προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Μπενίτεθ υπογράμμισε τη σημασία της συγκέντρωσης και της εμπιστοσύνης στους παίκτες του. "Ένα παιχνίδι κάθε φορά είναι το μότο μου", δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία προϋποθέτει τη σωστή προσέγγιση και τη σκληρή δουλειά. Επίσης, ανέφερε πως "πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται" για να μειώσουν την απόσταση από τους στόχους τους.

Αντιμετώπιση της Μπέτις

Ο Ισπανός προπονητής γνωρίζει καλά τη Μπέτις, η οποία προτιμά να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό, ο Μπενίτεθ τόνισε την ανάγκη ομαδικής συνεργασίας και προστασίας των παικτών σε καταστάσεις ενός εναντίον ενός. "Πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να κρατήσουμε την μπάλα, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις", πρόσθεσε.

Ψυχολογικό κλίμα και φιλοδοξίες

Ο Μπενίτεθ αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι κομβικό για την πορεία της ομάδας. "Είναι τα ματς που παίζει και ο προπονητής από τον πάγκο", δήλωσε, υιοθετώντας μια ρεαλιστική προσέγγιση στην κατάσταση της ομάδας του. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που έχει σημειωθεί από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα, σημειώνοντας ότι το κλαμπ έχει μεγάλη επιθυμία για τίτλους.

Εμπιστοσύνη στην ομάδα

Ο προπονητής εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του, παρά τις απουσίες και τους τραυματισμούς. "Έχω εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τα πάμε καλά", είπε, προσθέτοντας ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν θετικά, θα είναι καλό για την ομάδα. Επανέλαβε τη σημασία της κατάλληλης νοοτροπίας για τα ματς, επισημαίνοντας ότι "δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατό".

Η κατάσταση της ομάδας

Αναφερόμενος στην αλλαγή κλίματος που έχει παρατηρηθεί στην ομάδα, ο Μπενίτεθ παρατήρησε πως όταν η ομάδα δεν κερδίζει, οι ερωτήσεις γίνονται πιο δύσκολες. "Όταν κερδίζεις, διαχειρίζεσαι την κατάσταση διαφορετικά", είπε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης και της αποφασιστικότητας για τη συνέχεια της σεζόν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, με την εμπειρία του, φαίνεται έτοιμος να καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

