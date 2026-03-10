Ιράν και Μουντιάλ 2026: Σκοτώθηκαν 160 κορίτσια στο Μινάμπ, ποιος θα στείλει την εθνική ομάδα στις ΗΠΑ;

Η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 φαίνεται να είναι αβέβαιη, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Τατζ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την αποστολή της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αβεβαιότητα λόγω πολιτικής κατάστασης

Η κατάσταση στην περιοχή έχει σοβαρές επιπτώσεις και στον αθλητισμό. Ο Μεχντί Τατζ εξέφρασε την ανησυχία του, δηλώνοντας ότι η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι "εξαιρετικά αμφίβολη". Οι αγώνες της ομάδας θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα για τους Ιρανούς αθλητές.

Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση, ο Τατζ σημείωσε: "Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε δύο tweets ζητώντας να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στις παίκτριές μας και ότι αν η Αυστραλία δεν το έκανε, θα το έκανε ο ίδιος. Προκάλεσε 160 μάρτυρες σκοτώνοντας τα κορίτσια μας στο Μινάμπ και τώρα κρατά τα κορίτσια μας ομήρους."

Δύσκολες συνθήκες για την αποστολή

Η δήλωση αυτή του προεδρεύοντα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θέτει σοβαρά ερωτήματα για την προοπτική αποστολής της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Όπως τόνισε, "Πώς μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό αυτές τις συνθήκες;".

Η ανησυχία του Τατζ αναδεικνύει την αβέβαιη κατάσταση που επικρατεί, κάνοντας σαφές ότι η πολιτική και κοινωνική αναταραχή επηρεάζει και τις αθλητικές αποφάσεις. Η συμμετοχή σε ένα διεθνές τουρνουά όπως το Μουντιάλ φαίνεται να είναι αδύνατη κάτω από τις παρούσες συνθήκες, με τον πρόεδρο να διερωτάται "ποιος λογικός άνθρωπος θα έστελνε την εθνική του ομάδα σε ένα τέτοιο μέρος;".

Σχόλιο

Η κατάσταση στο Ιράν είναι ιδιαίτερα τεταμένη και οι δηλώσεις του Μεχντί Τατζ αναδεικνύουν τη σύνθετη σχέση πολιτικής και αθλητισμού. Η αναφορά στα 160 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο Μινάμπ δεν είναι μόνο μια αναφορά σε μια τραγική πραγματικότητα, αλλά και μια κάλεσμα για διεθνή προσοχή. Η συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026 καθίσταται αβέβαιη, με σοβαρές επιπτώσεις για τους αθλητές και τον αθλητισμό γενικότερα στη χώρα.

