Παναθηναϊκός «κλείδωσε» θέση στα play off: Εντυπωσιακή νίκη με 4-1 επί του Λεβαδειακού

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα με μια εμφατική εκτός έδρας νίκη επί του Λεβαδειακού με 4-1, εξασφαλίζοντας την τέταρτη θέση στη Super League και μια θέση στα play off που θα καθορίσουν τον νικητή του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε ότι είναι σε τροχιά επιτυχίας, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με την Μπέτις.

Η πορεία του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Λεβαδειακό να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να επιτίθεται από νωρίς. Ο Πεντρόζο είχε μια καλή ευκαιρία στο 9ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του και να απειλήσει κυρίως μέσα από στατικές φάσεις και γρήγορες αντεπιθέσεις.

Στο 37ο λεπτό, ο Ερνάντεθ άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους» με μια καλή εκτέλεση μετά από απόκρουση του Λοντίγκιν. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε με επιτυχία ο Μπακασέτας, διπλασιάζοντας το προβάδισμα.

Η επαναφορά του δεύτερου ημιχρόνου

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, καθώς ο Κοντούρης, μετά από λάθος της άμυνας του Λεβαδειακού, έκανε το 0-3 με δυνατό σουτ. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 1-3 με κεφαλιά του Πεντρόζο στο 61ο λεπτό.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί και κατάφερε να κλείσει το σκορ στο 71ο λεπτό με τον Κυριακόπουλο, ύστερα από όμορφη ασίστ του Πελίστρι.

Δηλώσεις Ράφα Μπενίτεθ

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας. «Όταν ήρθα, η ομάδα βρισκόταν στην 9η θέση. Τώρα έχουμε κλειδώσει την 4άδα και συνεχίζουμε. Η πρόκριση στους ‘16’ της Ευρώπης είναι μπόνους για εμάς», δήλωσε, τονίζοντας την ομαδική δουλειά και τη σωστή νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί στην ομάδα.

Ο Μπενίτεθ επισήμανε ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, δείχνοντας επαγγελματική συμπεριφορά που οδήγησε σε αυτή την σημαντική νίκη.

Προετοιμασία για την Ευρώπη

Με την εξασφάλιση της 4ης θέσης, ο Παναθηναϊκός μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, που είναι το παιχνίδι με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Ο Μπενίτεθ δήλωσε ότι κάθε επιτυχία στην ευρωπαϊκή διοργάνωση θα είναι επιπλέον μπόνους για την ομάδα, δείχνοντας αισιοδοξία για την απόδοση των παικτών του στις εν λόγω αναμετρήσεις.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού αποδεικνύει την ανοδική του πορεία και την αποτελεσματική δουλειά που γίνεται στο προπονητικό επιτελείο. Η τέταρτη θέση δεν ήταν απλώς ένας στόχος, αλλά και μια απόδειξη της αναγεννητικής δουλειάς του Μπενίτεθ από τη στιγμή της άφιξής του. Με την προσοχή να στρέφεται στο ευρωπαϊκό μέτωπο, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να αποδείξει την ποιότητά του και σε διεθνές επίπεδο.

