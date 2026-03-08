Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο μετά την πρόσφατη ήττα του από τον Ηρακλή, ο οποίος κατάφερε να επιστρέψει από ένα -21 και να κερδίσει με buzzer-beater του Έντλερ-Ντέιβις, με τελικό σκορ 76-74. Αυτή η ήττα έχει προκαλέσει αναστάτωση στους φιλάθλους του "Τριφυλλιού", οι οποίοι εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η δραματική ανατροπή του Ηρακλή

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 50-29, αλλά η ομάδα του Ηρακλή κατάφερε να προχωρήσει σε μια σπουδαία ανατροπή. Με την απόδοση τους να βελτιώνεται ραγδαία, οι παίκτες του Ηρακλή κατάφεραν να κλείσουν την ψαλίδα και τελικά να πάρουν τη νίκη με καλάθι της τελευταίας στιγμής. Αυτή η ήττα προστίθεται σε μια σειρά κακών αποτελεσμάτων για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητά απεγνωσμένα λύσεις.

Αντιδράσεις από τους φιλάθλους

Στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, οι αντιδράσεις των φιλάθλων είναι έντονες και πολλές από αυτές επικεντρώνονται στον προπονητή, Εργκίν Αταμάν. Οι οπαδοί εκφράζουν την απογοήτευσή τους, με σχόλια όπως:

- "Ντροπή ρε, έλεος! Δεν γίνεται να είμαστε θεατές στο ίδιο έργο συνεχώς." - "Αυτή η ομάδα είναι άρρωστη, πρέπει να γίνει κάτι και να γίνει χθες." - "Με τέτοιο ρόστερ, χάνεις και από ομάδες Α2. Παραιτήσου, Αταμάν!"

Πολλοί αναφέρουν ότι η τρέχουσα κατάσταση της ομάδας είναι απαράδεκτη, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την κακή πορεία της ομάδας.

Η κατάσταση του Παναθηναϊκού

Η κατάσταση αυτή δεν είναι νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς η ομάδα έχει ήδη υποστεί αρκετές ήττες στην τρέχουσα σεζόν. Οι φιλοδοξίες για την κατάκτηση του τίτλου φαίνονται να απομακρύνονται, ενώ οι οπαδοί περιμένουν από τη διοίκηση να λάβει σοβαρές αποφάσεις.

Η επικείμενη συνάντηση με την ΑΕΚ είναι κρίσιμη, καθώς οι "πράσινοι" βρίσκονται σε δύσκολη θέση, μόλις δύο βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ. Οι οπαδοί ανησυχούν ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει άμεσα, η χρονιά θα είναι χαμένη.

Η τρέχουσα κρίση του Παναθηναϊκού είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της κακής διαχείρισης και των αποτυχημένων στρατηγικών του προπονητή. Η αντίδραση των φιλάθλων δείχνει την απογοήτευση και την επιθυμία για αλλαγές στην ηγεσία της ομάδας. Με δεδομένα τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας, είναι σαφές ότι απαιτείται άμεση δράση για να γυρίσει η κατάσταση υπέρ του Παναθηναϊκού.

Λίγα ακόμα σχόλια:

Μήπως έχουμε αποφασίσει ότι τελείωσε η χρονιά με την κατάκτηση του κυπέλλου! Δεν εξηγείται διαφορετικά η επιμονή σε έναν προπονητή που έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια!!!!



Το λάβαρο το κατεβάσαμε εντάξει; Εδώ; Ποιος φταίει εδώ;



Καμία στήριξη σε κανέναν πλέον τελείωσε η πλάκα



Ρεζιλικιααα..με αυτό το ρόστερ χάνεις και από ομάδες α2..παραίτηση χθες Αταμάν



Κάποια στιγμή ΠΡΕΠΕΙ κάποιος να πάρει πάνω του την ευθύνη. (Ή αυτός ή εσύ ) …φτάνει πια με αυτό το κακόγουστο αστείο. Ακόμα και ο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε…it’s all about respect…



Η η ομάδα μας είναι άρρωστη εδώ και πολύ καιρό και στηρίζουμε ακόμα τον Αταμάν γιατί με αυτόν πήραμε ευρωπαϊκό. Συμφωνώ ότι με αυτόν πήραμε το 7ο, δεν βλέπει όμως ότι δεν τραβάει η ομάδα πια? Δεν βλέπει ότι οι παίχτες δεν τον θέλουν;



Η ομάδα δεν παίζει μπασκετ, όλη την χρονιά δεν έπαιξε! Σου έχει πάρει ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά και χάνεις απο τον Ολυμπιακό που παιζει με γκαρντ τον Τζόσεφ που μοιαζει με ταβερνιάρης στην Βάρης-Κορωπίου! Ήμαρτον, κούρασες! Υ.Γ. Και την Ευρωλίγκα να παρεις, μας έχεις σπάσει τα νεύρα όλη την χρονιά που δεν θα έχει την ίδια αξία!



Τι θα γίνει; Ετσι θα πάει η χρονιά; Ποτε θα σοβαρευτούν όλοι; Δεν θες προπονητή να κερδίζεις αυτά τα ματς. Κανένα πρόστιμο θα πέσει;



Ντροπή ρε έλεος δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο ίδιο έργο θεατές συνέχεια



Τον δώσαμε και τον Ηρακλή μετά τον κολοσσό...ποιος έχει σειρά τώρα;



Αδιάφορη ήττα. Εκεί π καει η κατάσταση θα κερδίσουμε.



Μεγαλη απογοητευση κατι πρεπει να γινει και να γινει χτες



Λίγη ντροπή από 21 πόντους, έκατσαν να χάσουν...



Μα αφού έχουμε το καλύτερο ρόστερ στην Ευρώπη.. αφού!



1…2…3…. 10 Φτάνει αλλάξτε τον τουρίστα που έχετε στον πάγκο επιτέλους !!!!! Τι συμβαίνει με τον Ναν;



Σοβαρά τώρα? Από πότε έχει να χάσει η ομάδα από τόσους αντιπάλους στο πρωτάθλημα?



Ελπίζω να γίνει γνωστό ότι υπάρχει θέμα με την ομάδα και δεν έρχονται νίκες, δεν παίζουμε το μπάσκετ που μας αξίζει

