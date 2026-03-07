Ασημένιος ο Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη μάχη στους κρίκους και οι λεπτομέρειες που έκριναν την κορυφή

Ποιος θα φανταζόταν ότι μια διαφορά μόλις μερικών δεκάτων της μονάδας θα έκρινε το χρώμα του μεταλλίου για τον «άρχοντα των κρίκων»; Είναι η είδηση που κάνει τον γύρο του αθλητικού κόσμου το μεσημέρι του Σαββάτου, 7 Μαρτίου: ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι παραμένει στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής. Παρά τη σπουδαία του προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής περιορίστηκε στο ασημένιο μετάλλιο, σε έναν τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες της εκτέλεσης.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή κατάταξη. Ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς, δίνοντας μια σκληρή μάχη για την πρωτιά, όμως μια μικρή απώλεια στη βαθμολογία της εκτέλεσης στάθηκε καθοριστική. Αν και το πρόγραμμά του ήταν εξαιρετικό, η κρίση των κριτών σε οριακά σημεία τού στέρησε το χρυσό, το οποίο κατέληξε σε ρωσικά χέρια.

Το θρίλερ της βαθμολογίας και η στρατηγική του τελικού

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέλεξε να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική με τον προκριματικό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με συντελεστή δυσκολίας 5.6. Ωστόσο, στον τελικό η αξιολόγηση των κριτών στην εκτέλεση ήταν ελαφρώς αυστηρότερη, δίνοντάς του 8.700, έναντι του 8.877 που είχε λάβει στην πρώτη φάση. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη κι αν ο Έλληνας αθλητής είχε επαναλάβει το σκορ των προκριματικών (14.466), η πρώτη θέση θα παρέμενε και πάλι μακριά, καθώς ο ανταγωνισμός ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ίλια Ζάικα, ο οποίος ρίσκαρε με ένα πρόγραμμα υψηλότερου βαθμού δυσκολίας (5.7). Με μια σχεδόν αλάνθαστη εκτέλεση που βαθμολογήθηκε με 8.800, ο Ρώσος αθλητής έφτασε τους 14.600 βαθμούς, εξασφαλίζοντας την πρωτιά. Η σταθερότητά του σε συνδυασμό με το πιο απαιτητικό πρόγραμμα ήταν τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά στον τελικό.

Η παγκόσμια κατάταξη και οι νέοι διεκδικητές

Το βάθρο συμπλήρωσε ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα, ο οποίος με βαθμό δυσκολίας 5.5 και εκτέλεση 8.733 συγκέντρωσε συνολικά 14.233 βαθμούς, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο. Λίγο πιο πίσω, στην τέταρτη θέση, τερμάτισε ο Νικίτα Σιμόνοφ από το Αζερμπαϊτζάν με 14.133 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των αθλητών που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Η παρουσία του Πετρούνια στο βάθρο, έστω και με το ασημένιο μετάλλιο, αποτελεί ένα ακόμη παράσημο στην τεράστια καριέρα του και μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Ο Έλληνας «άρχοντας» έδειξε ότι είναι εδώ, έτοιμος να διορθώσει τις λεπτομέρειες και να επιστρέψει στην κορυφή που του ανήκει.

