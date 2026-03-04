Οι «αόρατες» ηρωίδες του Ιράν: Το συγκινητικό μήνυμα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Οι «αόρατες» ηρωίδες του Ιράν: Το συγκινητικό μήνυμα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Η Ιρανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών βρέθηκε στο προσκήνιο όταν αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της χώρας, δείχνοντας την αντίθεσή της στην πολιτική κατάσταση στο Ιράν. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νότια Κορέα για το Κύπελλο Ασίας, ο οποίος διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σιωπηρή διαμαρτυρία για πολιτική αλλαγή

Σε έναν αγώνα που παρακολουθούσε όλος ο κόσμος, οι Ιρανές παίκτριες σιώπησαν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς της χώρας τους. Αυτή η χειρονομία θυμίζει προηγούμενες διαμαρτυρίες Ιρανών αθλητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην πολιτική κατάσταση.

Αντιδράσεις και δηλώσεις παικτριών

Σε συνέντευξη Τύπου, η αρχηγός της ομάδας Ζάχρα Γκανμπάρι και η 21χρονη επιθετικός Σάρα Ντιντάρ μίλησαν με συγκίνηση για την ανησυχία τους σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στο Ιράν. «Ελπίζω η χώρα μου να έχει καλά νέα σύντομα», δήλωσε η Ντιντάρ, εκφράζοντας την ελπίδα για αλλαγή.

 

 

Στόχος αυξάνει την υποστήριξη

Η κίνηση της ομάδας προκάλεσε ευρεία υποστήριξη από διεθνή μέσα και παρατηρητές, με πολλούς να επαινούν το θάρρος των παικτριών. Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν εκφράζει την ελπίδα για καλύτερες μέρες, παραμένοντας συγκεντρωμένη στους επόμενους αγώνες του τουρνουά.

Πίεση από εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις

Η απόφαση των αθλητριών να σιωπήσουν κατά τον ύμνο έρχεται σε μια περίοδο που το Ιράν αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και στρατιωτικές πιέσεις. Οι παίκτριες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μέσα από το ποδόσφαιρο.

Μακριά από την πατρίδα, κοντά στην αλήθεια

Η Μαρζιέ Τζαφάρι, άλλη μια από τις παίκτριες, σημείωσε ότι η ομάδα είναι αποκομμένη από την πατρίδα, αλλά προσπαθεί να εστιάσει στους αγώνες της. «Κανείς δεν αγαπά τον πόλεμο», τόνισε, εκφράζοντας την αγωνία για την κατάσταση της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Αθλητικές μεταδόσεις 28/02: Κρίσιμες μάχες στη Super League και ντέρμπι αιωνίων στο Πόλο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Καταφύγια στην Ελλάδα: Πού βρίσκονται τα 2.892 καταφύγια; Ποιο βρίσκεται κοντά σας
Κοινωνία

Καταφύγια στην Ελλάδα: Πού βρίσκονται τα 2.892 καταφύγια; Ποιο βρίσκεται κοντά σας

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι ζητά ο Ερυθρός Σταυρός να έχουμε
Χρήσιμες Συμβουλές

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τι ζητά ο Ερυθρός Σταυρός να έχουμε

Προσοχή! Ψεύτικα SMS για φύλλα πορείας: Έρευνα για την πηγή και διακίνηση των απατηλών μηνυμάτων
Κοινωνία

Προσοχή! Ψεύτικα SMS για φύλλα πορείας: Έρευνα για την πηγή και διακίνηση των απατηλών μηνυμάτων

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Φλόγες και εκρήξεις στο αμερικανικό προξενείο
Κόσμος

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Φλόγες και εκρήξεις στο αμερικανικό προξενείο

Το τηλεφώνημα Νετανιάχου σε Τραμπ που «πάγωσε» τη Μέση Ανατολή: Η πληροφορία που άλλαξε τα πάντα
Κόσμος

Το τηλεφώνημα Νετανιάχου σε Τραμπ που «πάγωσε» τη Μέση Ανατολή: Η πληροφορία που άλλαξε τα πάντα