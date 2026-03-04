Οι «αόρατες» ηρωίδες του Ιράν: Το συγκινητικό μήνυμα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Η Ιρανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών βρέθηκε στο προσκήνιο όταν αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της χώρας, δείχνοντας την αντίθεσή της στην πολιτική κατάσταση στο Ιράν. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Νότια Κορέα για το Κύπελλο Ασίας, ο οποίος διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σιωπηρή διαμαρτυρία για πολιτική αλλαγή

Σε έναν αγώνα που παρακολουθούσε όλος ο κόσμος, οι Ιρανές παίκτριες σιώπησαν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς της χώρας τους. Αυτή η χειρονομία θυμίζει προηγούμενες διαμαρτυρίες Ιρανών αθλητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην πολιτική κατάσταση.

Αντιδράσεις και δηλώσεις παικτριών

Σε συνέντευξη Τύπου, η αρχηγός της ομάδας Ζάχρα Γκανμπάρι και η 21χρονη επιθετικός Σάρα Ντιντάρ μίλησαν με συγκίνηση για την ανησυχία τους σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στο Ιράν. «Ελπίζω η χώρα μου να έχει καλά νέα σύντομα», δήλωσε η Ντιντάρ, εκφράζοντας την ελπίδα για αλλαγή.

Iranian striker Sara Didar held back tears after journalists mentioned the escalating political unrest and military strikes her homeland faces https://t.co/SFakwDQO1T pic.twitter.com/0Cwr1p3ogx — Reuters (@Reuters) March 4, 2026

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

Στόχος αυξάνει την υποστήριξη

Η κίνηση της ομάδας προκάλεσε ευρεία υποστήριξη από διεθνή μέσα και παρατηρητές, με πολλούς να επαινούν το θάρρος των παικτριών. Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν εκφράζει την ελπίδα για καλύτερες μέρες, παραμένοντας συγκεντρωμένη στους επόμενους αγώνες του τουρνουά.

Πίεση από εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις

Η απόφαση των αθλητριών να σιωπήσουν κατά τον ύμνο έρχεται σε μια περίοδο που το Ιράν αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και στρατιωτικές πιέσεις. Οι παίκτριες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις οικογένειές τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μέσα από το ποδόσφαιρο.

Μακριά από την πατρίδα, κοντά στην αλήθεια

Η Μαρζιέ Τζαφάρι, άλλη μια από τις παίκτριες, σημείωσε ότι η ομάδα είναι αποκομμένη από την πατρίδα, αλλά προσπαθεί να εστιάσει στους αγώνες της. «Κανείς δεν αγαπά τον πόλεμο», τόνισε, εκφράζοντας την αγωνία για την κατάσταση της χώρας.

