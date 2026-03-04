Η επιστροφή της αποστολής της Κ18 του Άρη στην Ελλάδα σηματοδοτεί το τέλος ενός δραματικού κεφαλαίου για τους νεαρούς αθλητές και τις οικογένειές τους. Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, η ομάδα βρέθηκε εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι, προκαλώντας ανησυχία και φόβο στους γονείς που ανυπομονούσαν να δουν τα παιδιά τους πάλι ασφαλή.

Η δύσκολη δοκιμασία των γονιών

Ο Μανώλης Χατζηλάμπρου, πατέρας ενός εκ των παιδιών, περιέγραψε την αγωνία που έζησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών του στο Άμπου Ντάμπι. Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι οι οικογένειες δεν κοιμούνταν και ανησυχούσαν συνεχώς για την ασφάλεια των παιδιών τους. «Όταν είσαι μακριά και το παιδί σου είναι σε μια ξένη χώρα, όπου ξεσπά πόλεμος, το άγχος είναι τεράστιο», είπε χαρακτηριστικά. Η επικοινωνία παρέμεινε ανοιχτή, αλλά οι στιγμές αγωνίας ήταν έντονες, καθώς τα παιδιά τους ενημέρωναν ότι κατέβαιναν στα υπόγεια του ξενοδοχείου για ασφάλεια.

Η συντονισμένη προσπάθεια για την ασφαλή επιστροφή

Η επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών από την Ευρωλίγκα, την ΚΑΕ Άρης και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι γονείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την υποστήριξη που έλαβαν, ενώ η σκέψη τους παραμένει με τις οικογένειες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή.

Αποκατάσταση ηρεμίας και ασφάλειας

Παρά την αγωνία, οι αθλητές επέστρεψαν με ασφάλεια στην Ελλάδα, με την αποστολή να φτάνει πρώτα στην Κωνσταντινούπολη πριν συνεχίσει οδικώς στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση υπήρξε μια υπενθύμιση των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αθλητές όταν ταξιδεύουν σε περιοχές με πολιτική αστάθεια.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον

Οι οικογένειες στην Ελλάδα υποδέχθηκαν με ανακούφιση τα παιδιά τους, αλλά η εμπειρία αυτή άφησε ένα αίσθημα ανησυχίας για το μέλλον. Το γεγονός ότι τα παιδιά τους βρέθηκαν τόσο κοντά σε έναν πόλεμο τους κάνει να σκέφτονται πιο προσεκτικά τις μελλοντικές ταξιδιωτικές επιλογές.

Η επιστροφή των αθλητών της Κ18 του Άρη αποτελεί ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας και στρες. Αυτή η δοκιμασία ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της προνοητικότητας όταν πρόκειται για την ασφάλεια των αθλητών στο εξωτερικό.

