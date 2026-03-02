Η Εθνική ομάδα μπάσκετ σήκωσε το κεφάλι στο Μαυροβούνιο, επιστρέφοντας στις επιτυχίες με μια πειστική νίκη 79-65, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο ταλαντούχος γκαρντ ξεχώρισε, καθώς σκόραρε 27 πόντους, συμπεριλαμβανομένων 7 τριπόντων, οδηγώντας τη «γαλανόλευκη» σε μια σημαντική νίκη στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Αποφασιστική εκκίνηση

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε στο παρκέ της «Χάλα Μοράτσα» με ξεκάθαρη πρόθεση να επιβάλλει το παιχνίδι της. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Εθνική μας μπροστά 22-18, χάρη στη συμβολή του Τολιόπουλου, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει 10 πόντους.

Δυνατός ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική μας ανέβασε το ρυθμό. Με τη συμβολή των Λαρεντζάκη και Καλαϊτζάκη, κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό προβάδισμα 44-28. Ωστόσο, ένα σερί 7-0 από το Μαυροβούνιο μείωσε τη διαφορά στο 35-44, κλείνοντας το ημίχρονο με την Εθνική μας μπροστά.

Προσπάθεια ανάκαμψης του Μαυροβουνίου

Το Μαυροβούνιο, ενώπιον του κοινού του, προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα έφτασε να μειώσει τη διαφορά σε 53-57 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, δημιουργώντας ανασφάλεια για την έκβαση του αγώνα.

Καταλυτική τελευταία περίοδος

Όμως, στην τελευταία περίοδο, η Εθνική Ελλάδας έκανε την ολική επιστροφή. Με τα καθοριστικά τρίποντα των Τολιόπουλου, Λαρεντζάκη και Παπανικολάου, διατήρησε τον έλεγχο και τελικά πήρε τη νίκη με το τελικό 79-65. Η στρατηγική και το πάθος του Σπανούλη και των παικτών του απέδωσαν καρπούς.

Στατιστικά και παίκτες-κλειδιά

Η σύνθεση των ομάδων έδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αγώνα. Για το Μαυροβούνιο, ο Ντρόμπνιακ ξεχώρισε με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ για την Ελλάδα, ο Τολιόπουλος ξεχώρισε με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τελικό σκορ ανά δεκάλεπτο: - 1ο: 22-18 - 2ο: 44-35 - 3ο: 57-53 - Τελικό: 79-65

Η Εθνική ομάδα έδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμή της, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι αναμφισβήτητα ο MVP της αναμέτρησης. Η απόδοσή του δεν αφήνει αμφιβολίες για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην πορεία της ομάδας στα προκριματικά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

