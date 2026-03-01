Παναθηναϊκός - Άρης: Το «τριφύλλι» υπερίσχυσε με 3-1 και διεκδικεί την τετράδα

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε μια σημαντική νίκη με 3-1 επί του Άρη στο γήπεδο της Λεωφόρου, ενισχύοντας τη θέση του στην Super League. Με αυτήν την επιτυχία, οι «πράσινοι» ισοβάθμησαν με τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση, έχοντας ακόμα ένα παιχνίδι λιγότερο να δώσουν.

Έναρξη με δυναμική

Η ομάδα του Παναθηναϊκού, φανερά ενισχυμένη από την πρόκριση στους «16» του Europa League, μπήκε δυνατά στον αγώνα. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 9ο λεπτό με την αποτελεσματική συνεργασία σε κόρνερ, όπου ο Ερνάντεθ σκόραρε με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, χαρίζοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Άρης: Ανεπιτυχείς προσπάθειες απάντησης

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο. Στο 23', ο Κυριακόπουλος έδωσε μια καλή πάσα στον Σφιντέρσκι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να τελειώσει ιδανικά τη φάση. Στο 27', ο Καντεβέρε του Άρη επιχείρησε ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, όμως η μπάλα έπεσε στο δοκάρι, αφήνοντας την ομάδα του χωρίς γκολ.

Διαχείριση και σταθερότητα

Στο 30', ο Κοντούρης με ένα μακρινό σουτ προσπάθησε να διπλασιάσει το σκορ για τον Παναθηναϊκό, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αλλαγές που έφεραν την αλλαγή

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, πραγματοποίησε δυο αλλαγές, προσπαθώντας να ανατρέψει την κατάσταση. Παρά την προσπάθεια, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που βρήκε ξανά τα δίχτυα στο 65', με τον Ταμπόρδα να σκοράρει μετά από πάσα του Τζούριτσιτς, κάνοντας το 2-0.

Αντίδραση και τελικό χτύπημα

Ο Άρης μείωσε σε 2-1 στο 72', όταν ο Ράτσιτς σκόραρε με δυνατό σουτ. Αν και το VAR εξέτασε τη φάση για πιθανό φάουλ, το γκολ επικυρώθηκε. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, καθώς στο 79', ο Τεττέη σκόραρε λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα, καθιστώντας το 3-1 το τελικό σκορ.

Ομάδες και συνθέσεις

Η ομάδα του Παναθηναϊκού, υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, κατέβηκε με τους: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Κάτρη, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλο, Κοντούρη, Τσέριν, Αντίνο, Παντελίδη και Σφιντέρσκι, ενώ ο Άρης παρατάχθηκε με τους: Αθανασιάδη, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνη και Καντεβέρε.

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός ενισχύει τη θέση του για την είσοδο στην τετράδα, προσφέροντας ελπίδες για μια επιτυχημένη πορεία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

