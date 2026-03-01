Παναθηναϊκός - Άρης: Ντέρμπι με φόντο την Ευρώπη και άρωμα νέας αρχής στη Λεωφόρο

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League κορυφώνεται απόψε (01/03, 20:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια αναμέτρηση που βρίσκει τις δύο ομάδες σε εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Από τη μία, οι «πράσινοι» εξαργυρώνουν την ευρωπαϊκή τους υπέρβαση, ενώ από την άλλη, οι «κίτρινοι» αναζητούν το ηλεκτροσόκ της αλλαγής στον πάγκο τους.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: το αποψινό ματς δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι τριών βαθμών, αλλά μια μάχη επικράτησης που θα καθορίσει το πλασάρισμα στην πρώτη πεντάδα ενόψει των επερχόμενων Playoffs.

Παναθηναϊκός: Με την ψυχολογία στα ύψη

Το «τριφύλλι» διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους του τη φετινή σεζόν. Η μεγαλειώδης πρόκριση στο Europa League έχει γεμίσει με αυτοπεποίθηση την ομάδα, ενώ τα στραβοπατήματα των ανταγωνιστών (όπως η ήττα του Λεβαδειακού) δίνουν στον Παναθηναϊκό τη χρυσή ευκαιρία να «πατήσει» τετράδα και να μειώσει την απόσταση από την κορυφή.

Το «κάστρο» της Λεωφόρου: Η έδρα αποτελεί το μεγάλο όπλο των πρασίνων, καθώς η τελευταία εντός έδρας νίκη τους επί του Άρη καταγράφηκε σχεδόν δύο χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 2024.

Άρης: Επανεκκίνηση με Γρηγορίου

Στην αντίπερα όχθη, ο Άρης έρχεται στην Αθήνα με νέο πρόσωπο στην άκρη του πάγκου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής των «κιτρίνων», αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να επαναφέρει την ομάδα σε τροχιά νικών. Στόχος του Άρη είναι να κλειδώσει την 5η θέση που οδηγεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, κλείνοντας τις «πληγές» από την πρόσφατη ήττα στο Κύπελλο από τον ίδιο αντίπαλο.

Η γλώσσα των αριθμών και η προϊστορία

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι η τεράστια παράδοση που συνοδεύει τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην Αθήνα.

Η κυριαρχία των Πρασίνων: Σε 65 αγώνες με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, το τριφύλλι μετρά 47 νίκες, έναντι μόλις 7 του Άρη. Η «κατάρα» του γκολ: Στα τελευταία 10 παιχνίδια στη Λεωφόρο, μόλις τρεις φορές έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες (G/G), με το 1-0 να είναι το πιο συνηθισμένο σκορ. Φετινά ραντεβού: Στο ματς του πρώτου γύρου στη Θεσσαλονίκη οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (1-1), όμως στο Κύπελλο ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος με το επιβλητικό 3-0.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα και το ενδιαφέρον της ημέρας

Το ντέρμπι θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1 HD στις 20:00, κλείνοντας μια πλούσια αθλητική Κυριακή που περιλαμβάνει επίσης τις εξορμήσεις του Ολυμπιακού (στις Σέρρες) και της ΑΕΚ (στον Βόλο), αλλά και τη μάχη του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (01/03)

16:00 (Novasports Prime): Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 (COSMOTE SPORT 2 HD): Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

18:30 (Novasports Premier League): Άρσεναλ – Τσέλσι

19:00 (Novasports Prime): ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor

19:00 (ΕΡΤ2): Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (2η Μέρα)

20:00 (COSMOTE SPORT 1 HD): Παναθηναϊκός – Άρης

21:45 (COSMOTE SPORT 3 HD): Ρόμα – Γιουβέντους

22:30 (COSMOTE SPORT 4 HD): Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς

