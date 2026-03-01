Θρίλερ στο Αμπού Ντάμπι: Εγκλωβισμένη η αποστολή του Άρη μετά τους βομβαρδισμούς

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία, αλλά δυστυχώς αποτελούν τη σκληρή πραγματικότητα, έζησαν οι νεαροί παίκτες της ομάδας Κ18 του Άρη στο Αμπού Ντάμπι. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας, που βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το τουρνουά Next Generation της EuroLeague, βρέθηκε στο επίκεντρο των πολεμικών εξελίξεων όταν η περιοχή δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις.

Η αναμέτρηση με τη Μονακό διακόπηκε οριστικά και η αγωνία για την επιστροφή των παιδιών στην πατρίδα έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα Άρης-Μονακό. Οι σειρήνες ήχησαν και οι διαιτητές διέκοψαν αμέσως το παιχνίδι, καθώς οι αρχές ενημέρωσαν για βομβαρδισμούς σε αμερικανική βάση και στρατιωτικούς στόχους μόλις 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο οδηγήθηκαν εσπευσμένα στα αποδυτήρια. Αν και έγινε μια προσπάθεια επανέναρξης λίγο αργότερα, η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα και την ακύρωση ολόκληρης της διοργάνωσης από τη EuroLeague.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς η αγωνία δεν περιορίζεται μόνο στο παρκέ. Η αποστολή του Άρη βρίσκεται αυτή τη στιγμή ασφαλής στο ξενοδοχείο, αλλά οι υποδομές της περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Τα αεροδρόμια στα Εμιράτα έκλεισαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας, αφήνοντας την ομάδα –μαζί με γονείς και συνοδούς– ουσιαστικά εγκλωβισμένη.

Η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει ήδη καταρτίσει ειδικό πλάνο εκκένωσης για όλους τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, εφόσον η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Το πλάνο επιστροφής

Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι θα καλύψει όλα τα έξοδα διαμονής και προτίθεται να ναυλώσει πτήση τσάρτερ για την επιστροφή των ομάδων στην Ευρώπη, μόλις δοθεί το «πράσινο φως» από τις αρχές αεροπλοΐας. Η ψυχραιμία των νεαρών αθλητών δοκιμάζεται, αλλά η ασφάλειά τους παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

Διαβάστε ακόμα: «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ» Καραλής: Πέρασε τα 6,17μ. και «εκτόξευσε» την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου!