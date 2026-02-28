Αθλητικές μεταδόσεις 28/02: Κρίσιμες μάχες στη Super League και ντέρμπι αιωνίων στο Πόλο

Το αθλητικό Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα γούστα, από τις πισίνες και τα γήπεδα της Super League μέχρι τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη, καθώς η 23η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος μπαίνει στην τελική ευθεία, με τις ισορροπίες στη βαθμολογία να είναι εξαιρετικά λεπτές.

Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν ο Λεβαδειακός θα καταφέρει να κρατήσει το προβάδισμά του για την τετράδα ή αν οι εκπλήξεις της ημέρας θα ανατρέψουν τα δεδομένα πριν τα μεγάλα ματς της Κυριακής.

Ο μεγάλος τελικός στο Πόλο και το Πανελλήνιο Στίβου

Στις 17:30, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην ΕΡΤ2 για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» που υπόσχεται συγκινήσεις, με το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς να διακυβεύεται στο Final 4. Παράλληλα, στις 19:00 ξεκινά η πρώτη ημέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, με την ελίτ του ελληνικού αθλητισμού να δίνει το «παρών».

Super League: Μάχες επιβίωσης και τετράδας

Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά στις 17:00 και ολοκληρώνεται το βράδυ στη Νίκαια.

Κηφισιά – Λεβαδειακός (20:00): Το παιχνίδι της ημέρας. Ο Λεβαδειακός (4ος με 39 β.) θέλει τη νίκη για να διατηρήσει την απόσταση από τον Παναθηναϊκό, ενώ η Κηφισιά «καίγεται» για βαθμούς καθώς βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία.

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet (17:00) & Ατρόμητος – Παναιτωλικός (19:30): Τέσσερις ομάδες που τις χωρίζουν μόλις 4 βαθμοί συγκρούονται σε ματς που θα κρίνουν πολλά για την κατάταξη στις θέσεις 8-12.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (01/03): Η αυλαία κλείνει αύριο με τα μεγάλα ονόματα. Ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός – Άρης (20:00), ενώ η πρωτοπόρος ΑΕΚ δοκιμάζεται στον Βόλο και ο Ολυμπιακός στις Σέρρες.

Τα «δυνατά» ραντεβού στην Ευρώπη

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει, καθώς το διεθνές στερέωμα παίρνει φωτιά με τεράστια ντέρμπι.

Γερμανία (19:30): Το κλασικό «Der Klassiker» ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου καθηλώνει τους φίλους της Bundesliga.

Αγγλία: Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ (17:00), ενώ η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς (19:34).

Ισπανία: Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ (17:15) σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη La Liga.

Το πρόγραμμα των κυριότερων μεταδόσεων

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet (COSMOTE SPORT 2 HD)

17:15 Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (Novasports 1HD)

17:30 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Τελικός Πόλο - ΕΡΤ2)

19:30 Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου (Novasports Prime)

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός (Novasports 2HD)

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός (COSMOTE SPORT 1 HD)

21:45 Ίντερ – Τζένοα (COSMOTE SPORT 3 HD)

