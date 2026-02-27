Εθνική Μπάσκετ: Πρώτη ήττα στα προκριματικά από το Μαυροβούνιο και οι «αιχμές» του Σπανούλη

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, χάνοντας με 65-67 από το Μαυροβούνιο, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στη Sunel Arena. Η ήττα αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της αστοχίας και των αμυντικών κενών που παρουσίασε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, παρότι κατάφερε να κρατήσει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα χάρη στην αμυντική της προσέγγιση.

Ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Μαυροβούνιο να παίρνει το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο με 17-19. Η ελληνική ομάδα, παρά τις δυσκολίες, αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο με ένα σερί 8-0, παίρνοντας πρόσκαιρα το προβάδισμα, πριν το Μαυροβούνιο κλείσει το ημίχρονο μπροστά με 38-40. Η τρίτη περίοδος συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με την ελληνική ομάδα να προσπαθεί να μειώσει, αλλά το Μαυροβούνιο διατηρούσε την πρωτοπορία με 52-55.

Στην τέταρτη και κρίσιμη περίοδο, η Ελλάδα κατάφερε να περάσει ξανά μπροστά στο σκορ με 65-63, χάρη σε καλάθι του Γιώργου Καλαϊτζάκη, αλλά οι αποφασιστικές ενέργειες των Νίκολιτς και Χατζιμπέγκοβιτς για το Μαυροβούνιο διαμόρφωσαν το τελικό 65-67. Το τελευταίο σουτ του αγώνα δόθηκε στον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να το ευστοχήσει.

Οι δηλώσεις Σπανούλη μετά την ήττα

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε στην έλλειψη υπομονής και την αστοχία της ομάδας σε ανοιχτά σουτ. Στη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Πιστεύω πως ήταν ένα κλειστό ματς, μπορούσαν και οι δύο να κερδίσουν. Δεν είχαμε υπομονή, είχαμε βιασύνη, ήμασταν πολύ άστοχοι σε ελεύθερα σουτ». Ακόμη, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που παρατηρείται σε κάποιους παίκτες, υπογραμμίζοντας πως «είναι τιμή να αγωνίζεσαι στην Εθνική ομάδα».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη για καλύτερη διαχείριση της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας, λέγοντας: «Έπρεπε να πάμε πιο κοντά στο καλάθι, να πάμε περισσότερο στο ντράιβ, να μετακινήσουμε την άμυνα και τον ψηλό τους, τον Νίκολιτς». Ο Σπανούλης δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ομάδα έχασε τη μάχη των ριμπάουντ, κάτι που χαρακτήρισε ως θέμα θέλησης και μαχητικότητας.

Το επόμενο ραντεβού και οι προκλήσεις

Η ήττα αυτή φέρνει την Εθνική σε δύσκολη θέση, καθώς πλέον μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ με το Μαυροβούνιο (2-1) στον 2ο προκριματικό όμιλο. Το επόμενο παιχνίδι, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, θα είναι κρίσιμο, καθώς οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στην Ποντγκόριτσα. Ο Σπανούλης εξέφρασε την ελπίδα ότι οι παίκτες θα βελτιωθούν και θα δείξουν καλύτερη εικόνα, τονίζοντας την ανάγκη για αγωνιστικό ρυθμό και υπομονή.

Η απουσία ρυθμού σε κάποιους παίκτες που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την ομάδα, καθώς, σύμφωνα με τον Σπανούλη, η απουσία ρυθμού οδηγεί σε ανυπομονησία και λανθασμένες επιλογές.

Η σημασία της ψυχολογίας και της υπομονής

Η ήττα αυτή έδειξε πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία και η υπομονή σε κρίσιμα παιχνίδια, ειδικά όταν το αποτέλεσμα κρίνεται στις λεπτομέρειες. Παρόλο που η άμυνα της Ελλάδας λειτουργεί καλά, η επιθετική αστοχία και η απώλεια των ριμπάουντ στοιχίζουν ακριβά. Ο Βασίλης Σπανούλης, με την εμπειρία του ως παίκτης και προπονητής, κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παίκτες και προσπαθεί να τους καθοδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Εθνική ομάδα καλείται τώρα να ανασυνταχθεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται με αποφασιστικότητα και στρατηγική, ώστε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αποτέλεσμα του αγώνα της Δευτέρας θα είναι καθοριστικό για την πορεία της ομάδας.

Διαβάστε ακόμα: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Πρόκριση-θρίλερ με 10 παίκτες. Οι πιθανοί αντίπαλοι