Europa League: «Βουνό» για τον Παναθηναϊκό στους «16» – Κληρώθηκε με την Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πλζεν στην Τσεχία, κερδίζοντας 4-3 στα πέναλτι και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στους «16» του Europa League. Στη φάση αυτή, η κλήρωση του έφερε αντιμέτωπο με την ισπανική Μπέτις, μια ομάδα που έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες στην LaLiga τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, η Μπέτις έφτασε στον τελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε από την Τσέλσι.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία στις 19 του ίδιου μήνα. Η πρόκληση για τους «Πράσινους» είναι μεγάλη, καθώς η Μπέτις είναι μια ομάδα με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Στη φάση των «16» του Europa League, τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι: - Γκενκ - Φράιμπουργκ - Μπολόνια - Ρόμα - Φερεντσβάρος - Μπράγκα - Στουτγκάρδη - Πόρτο - Παναθηναϊκός - Μπέτις - Νότιγχαμ - Μίντιλαντ - Θέλτα - Λιόν - Λιλ - Άστον Βίλα

Σενάρια προημιτελικών

Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Φερεντσβάρος - Μπράγκα στα προημιτελικά. Τα ζευγάρια για τους προημιτελικούς είναι: - Φερεντσβάρος ή Μπράγκα VS Παναθηναϊκός ή Μπέτις - Γκενκ ή Φράιμπουργκ VS Θέλτα ή Λιόν - Στουτγκάρδη ή Πόρτο VS Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ - Μπολόνια ή Ρόμα VS Λιλ ή Άστον Βίλα

Ημιτελικοί και τελικός

Τα ζευγάρια των ημιτελικών έχουν ως εξής: - Φερεντσβάρος - Μπράγκα ή Παναθηναϊκός - Μπέτις VS Γκενκ - Φράιμπουργκ ή Θέλτα - Λιόν - Στουτγκάρδη - Πόρτο ή Νότιγχαμ - Μίντιλαντ VS Μπολόνια - Ρόμα ή Λιλ - Άστον Βίλα

Ο τελικός του Europa League είναι προγραμματισμένος για τις 20 Μαΐου 2026 στην Κωνσταντινούπολη.

Ημερομηνίες αγώνων

- Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026 - Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026 - Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026 - Τελικός: 20 Μαΐου 2026

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας του στη Λεωφόρο και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Η αναμέτρηση με τη Μπέτις αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ευρωπαϊκή του διαδρομή, και η πρόκριση θα σηματοδοτούσε μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα.

