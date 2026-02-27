Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε «ζωντανή» την Ελλάδα στη μεγάλη μάχη για τη 10η θέση

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη διαφορά για την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή σκηνή, καταφέρνοντας να αποσπάσει ισοπαλία και πρόκριση στο Πλζεν. Με αυτή την επιτυχία, οι Πράσινοι προσέφεραν 400 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στην πολυπόθητη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Αυτή η πρόκριση είναι κρίσιμη, καθώς διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες για καλύτερη εκπροσώπηση στα ευρωπαϊκά κύπελλα την επόμενη σεζόν.

Η σημασία των βαθμών του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, αποκλείοντας τη Βικτόρια Πλζεν, όχι μόνο πρόσθεσε τους 400 βαθμούς, αλλά άφησε την Τσεχία να συνεχίσει με δύο ομάδες μόνο στην Ευρώπη. Η συνολική συγκομιδή της Ελλάδας φτάνει πλέον τους 12.900 βαθμούς, σημειώνοντας ρεκόρ για την τρέχουσα σεζόν στο UEFA ranking. Ωστόσο, η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα στο Europa League δυσκόλεψε τη θέση της χώρας μας, με την Τσεχία να κερδίζει επιπλέον 700 βαθμούς χάρη στην πρόκριση της Σίγκμα Όλομουτς στο Conference League.

Η μάχη για την 10η θέση

Η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία έχει πλέον διευρυνθεί στους 1.200 βαθμούς, όμως η απόσταση αυτή δεν είναι ακατόρθωτη να καλυφθεί. Η ελληνική πλευρά χρειάζεται περίπου τρεις νίκες για να μειώσει τη διαφορά, ενώ και οι δύο χώρες συνεχίζουν με δύο εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η 10η θέση είναι κρίσιμη, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τη νέα σεζόν, όπως απευθείας πρόκριση του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League.

Τα πλεονεκτήματα της 10ης θέσης

Κατακτώντας την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, η Ελλάδα εξασφαλίζει ότι ο πρωταθλητής της θα προκριθεί απευθείας στη φάση των ομίλων του Champions League. Επιπλέον, ο δεύτερος της Super League θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Ιδιαίτερα κερδισμένος θα είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου, που θα περάσει απευθείας στα play-offs του Europa League.

Η τρέχουσα κατάταξη

Η τρέχουσα βαθμολογία της UEFA έχει ως εξής:

9. Τουρκία: 51.075 βαθμοί (2/5 ομάδες)

10. Τσεχία: 48.325 βαθμοί (2/5 ομάδες)

11. Ελλάδα: 47.112 βαθμοί (2/5 ομάδες)

12. Πολωνία: 46.225 βαθμοί (2/4 ομάδες)

13. Δανία: 41.606 βαθμοί (1/4 ομάδες)

14. Νορβηγία: 40.837 βαθμοί (1/5 ομάδες)

15. Κύπρος: 35.443 βαθμοί (1/4 ομάδες)

16. Ελβετία: 34.700 βαθμοί (1/5 ομάδες)

Ο Παναθηναϊκός με την πρόκρισή του, έδωσε νέα πνοή στις ελπίδες της Ελλάδας για μια ισχυρή παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία των νικών για την αύξηση της βαθμολογικής μας θέσης.

