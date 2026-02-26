Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Πρόκριση-θρίλερ με 10 παίκτες. Οι πιθανοί αντίπαλοι

Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» του Europa League, επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι. Με το παιχνίδι να τελειώνει 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, οι «πράσινοι» κατάφεραν να κρατήσουν το νεύρο τους και να πάρουν τη νίκη παρά το γεγονός ότι έπαιζαν με 10 παίκτες στην παράταση.

Έναρξη με προβάδισμα

Ο αγώνας ξεκίνησε δυναμικά για τον Παναθηναϊκό, που κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό. Η συνεργασία των Τεττέη και Ταμπόρδα έδωσε την ευκαιρία στον Έλληνα επιθετικό να βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα και να σκοράρει, ανοίγοντας το σκορ με 0-1.

Απάντηση από τη Βικτόρια Πλζεν

Η Βικτόρια Πλζεν προσπάθησε να αντιδράσει και στο 21ο λεπτό έχασε μια σημαντική ευκαιρία, όταν ο Τσερβ έδωσε την πάσα στον Λαουάλ, ο οποίος αστόχησε από κοντά. Παρά την πίεση, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε σταθερός στην άμυνα, δημιουργώντας απειλητικές στιγμές στις αντεπιθέσεις.

Δεύτερο ημίχρονο και ισοφάριση

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Τσέχοι ανέβασαν την ένταση και η πίεση απέδωσε στο 62ο λεπτό με την κεφαλιά του Σπάτσιλ να φέρνει το 1-1. Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με μια μεγάλη ευκαιρία από τον Ρενάτο Σάντσες που δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Δραματική παράταση

Μετά τη λήξη του 90λεπτου, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη για τους «πράσινους». Στο 105ο λεπτό, ο Ερναντέθ αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα με 10 παίκτες. Παρά την αριθμητική μειονεκτικότητα, ο Παναθηναϊκός σχεδόν πήρε το προβάδισμα λίγο πριν το τέλος της παράτασης, αλλά ο Ντουέ απέτρεψε το γκολ.

Η διαδικασία των πέναλτι

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα πέναλτι, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-3. Οι εκτελέσεις από τους Χροσόφσκι, Βισίνσκι, και Πάντοβιτς ήταν καθοριστικές, ενώ ο Λαφόν απέκρουσε το κρίσιμο πέναλτι του Μέμιτς.

Συνθέσεις των ομάδων

Η Βικτόρια Πλζεν παρατάχθηκε με τους: Βιέγκελε, Γεμέλκα, Σπάτσιλ, Ντουέ, Σουαρέ, Τσερβ, Χροσόφσκι, Λαουάλ, Μέμιτς, Λάντρα και Βισίνσκι.

Ο Παναθηναϊκός, υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ, αγωνίστηκε με τους: Λαφόν, Ίνγκασον, Κάτρη, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτα, Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Τεττέη.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία, γεμίζοντας αισιοδοξία τους φιλάθλους του για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει είτε τη Μίντιλαντ (3η) είτε την Μπέτις (4η).

Θυμίζουμε ότι η κλήρωση των 16 μέχρι και τον τελικό του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26



Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

