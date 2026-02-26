Οι ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, αναμετρούνται σε κρίσιμα παιχνίδια στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Europa League. Οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, αλλά με κοινό στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, σε συμμετρικά δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Παναθηναϊκός: Στην Τσεχία για μια θέση στους «16»

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Πλζεν, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση. Η ομάδα της Αθήνας προέρχεται από μια περίοδο προσαρμογής λόγω των πολυάριθμων μεταγραφών του Ιανουαρίου, οι οποίες συνδυασμένες με τραυματισμούς έχουν επιφέρει αστάθεια στην απόδοσή της. Παρά τις δυσκολίες, η νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ στην ελληνική Super League έδωσε μια αναγκαία ψυχολογική ώθηση, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την κορυφή του πρωταθλήματος με έναν αγώνα λιγότερο.

Στο πρώτο ματς με την Πλζεν, ο Παναθηναϊκός απέσπασε ισοπαλία 2-2 στην Αθήνα, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ανδρέας Τετέη έχει καθιερωθεί ως βασικός άξονας στην επίθεση, ενώ η τριάδα στην άμυνα δείχνει σταθερή. Ωστόσο, οι απουσίες παραμένουν πολλές. Ο Πάλμερ-Μπράουν είναι εκτός, ενώ επιστρέφουν ο Πελίστρι και ο στόπερ Τούμπα. Οι Ντέσερς, Κώτσιρας και Τσιριβέγια παραμένουν εκτός δράσης, και από το ευρωπαϊκό ρόστερ απουσιάζουν οι Τσάβες, Κοντούρης, Παντελίδης, Γέντβαϊ, Γιάγκουσιτς και Σισοκό.

Η Πλζεν, από την πλευρά της, έρχεται από μια ισοπαλία 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας, όπου ο τεχνικός Χίσκι έκανε πέντε αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Αθήνα, προετοιμάζοντας την ομάδα για τη ρεβάνς.

ΠΑΟΚ: Με πολλές απουσίες για την ανατροπή στην Ισπανία

Ο ΠΑΟΚ έχει μια δύσκολη αποστολή στη Γαλικία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο. Μετά την ήττα 1-2 στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, οι φιλοξενούμενοι ελπίζουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να προκριθούν. Το γκολ του Γερεμέγιεφ δίνει στον ΠΑΟΚ ελπίδες, αν και η ομάδα δεν έχει ποτέ νικήσει σε ισπανικό έδαφος.

Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, καθώς τα συνεχόμενα παιχνίδια έχουν επιφέρει κόπωση και τραυματισμούς. Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ, η ομάδα κατέγραψε ισοπαλία 1-1, παραμένοντας στο -5 από την κορυφή της ελληνικής Super League, με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Ισπανία με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός μάχης βρίσκονται οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μεϊτέ, Λόβρεν, Παβλένκα, Τάισον και Μύθου, ενώ τιμωρημένος είναι ο Ζίφκοβιτς. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Ιβανούσετς. Αντίθετα, η Θέλτα προέρχεται από νίκη με 2-0 επί της Μαγιόρκα, έχοντας πραγματοποιήσει επτά αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχήμα, με την εμφάνισή της να είναι πειστική.

Η Θέλτα κατέχει προβάδισμα από το πρώτο ματς, ενώ στη διάθεσή της για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι ο Νούνιεθ, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, αλλά οι ελπίδες για πρόκριση παραμένουν ζωντανές. Οι φίλαθλοι τους αναμένουν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς οι δύο ελληνικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν υψηλά τη σημαία της χώρας στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

