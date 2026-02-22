Ανατροπές και ελπίδες στη Super League: «Μάχες» στο χορτάρι για την παραμονή και την τετράδα

Στη Super League, η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες μάχονται τόσο για την κορυφή όσο και για την παραμονή στην κατηγορία. Οι τελευταίες αναμετρήσεις πρόσφεραν συγκινήσεις και ανατροπές, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τις ελπίδες του για την τετράδα και τον Πανσερραϊκό να παλεύει για την παραμονή του.

Παναθηναϊκός: Στο κυνήγι της τετράδας

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του ΟΦΗ με 2-0, χάρη στα γκολ των Τεττέη και Καλάμπρια, και διατηρεί τις ελπίδες του για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης, προσπερνώντας τον Λεβαδειακό. Ο Τεττέη άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, μετά από εξαιρετική πάσα του Καλάμπρια, ενώ το δεύτερο γκολ ήρθε στο 98ο λεπτό με πέναλτι του Καλάμπρια, μετά από ανατροπή του Τσέριν από τον Νους, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η νίκη αυτή διατηρεί τον Παναθηναϊκό σε τροχιά τετράδας, παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω της έντονης βροχόπτωσης που επηρέασε τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Πανσερραϊκός: Ελπίδα για αποφυγή υποβιβασμού

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε σημαντική νίκη με 2-1 επί του Βόλου, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για αποφυγή του υποβιβασμού. Παρά την αρχική πίεση των φιλοξενούμενων, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους, με τον Ριέρα να ανοίγει το σκορ στο 19ο λεπτό. Αν και ο Βόλος ισοφάρισε με τον Τζόκα στο 30ο λεπτό, ο Πανσερραϊκός επανήλθε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σαλάμ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 55ο λεπτό. Η νίκη αυτή δίνει ελπίδες στην ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα να συνεχίσει την προσπάθεια παραμονής στην κατηγορία.

ΠΑΟΚ: Χάνει έδαφος στη μάχη του τίτλου

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΛ. Ο Χατσίδης έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο 14ο λεπτό, αλλά η ΑΕΛ ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σαγάλ, εκμεταλλευόμενη φάουλ του Κακουτά. Παρά τις αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει το δεύτερο γκολ και η ΑΕΛ κράτησε τον βαθμό της ισοπαλίας, με μια απίστευτη ευκαιρία στο 91ο λεπτό να μην βρίσκει στόχο.

Άρης: Πολύτιμος βαθμός για την Κηφισιά

Στο παιχνίδι του Άρη με την Κηφισιά, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τον Άρη να παραμένει χωρίς νίκη στις τελευταίες αγωνιστικές. Ο Γκαρέ άνοιξε το σκορ για τον Άρη στο 41ο λεπτό, αλλά η Κηφισιά ισοφάρισε άμεσα με τον Χριστόπουλο στο 44ο λεπτό. Παρά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και την ακύρωση γκολ μέσω VAR, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η Κηφισιά, υπό την καθοδήγηση του Σεμπάστιαν Λέτο, κατάφερε να αποσπάσει πολύτιμο βαθμό και να παραμείνει στο +5 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης.

Η αγωνιστική δράση στη Super League συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και οι ομάδες βρίσκονται σε έντονο συναγωνισμό, είτε για την κορυφή είτε για την παραμονή. Οι επόμενες αγωνιστικές υπόσχονται ακόμα περισσότερες συγκινήσεις, καθώς οι μονομαχίες στο χορτάρι συνεχίζονται.

