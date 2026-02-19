Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 22:00 τη Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας. Οι «Πράσινοι», έχοντας ολοκληρώσει τη League Phase του Europa League στην 20ή θέση, αναζητούν τη νίκη που θα τους προσφέρει το πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη διοργάνωση, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ κατάφερε να βρει ρυθμό, διατηρώντας ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι συνεχόμενες ισοπαλίες περιόρισαν τη βαθμολογική συγκομιδή του «τριφυλλιού».

Σερί αγώνων: Δ ύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις.



ύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις. Προηγούμενη αναμέτρηση με Πλζεν: Οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου οι Τσέχοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο.



Οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με 0-0, σε ένα παιχνίδι όπου οι Τσέχοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Τελευταίο αποτέλεσμα: Ισοπαλία 1-1 με τη Ρόμα στην έδρα του, αποτέλεσμα που σφράγισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Τα αγωνιστικά πλάνα και η προετοιμασία

Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, η προσοχή στρέφεται στη διαχείριση του ρόστερ και την τακτική προσέγγιση του αγώνα. Αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημη αποστολή, υπάρχουν ενδείξεις για τις επιλογές του προπονητή.

Σύστημα: Πιθανή η χρήση διάταξης με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.



Πιθανή η χρήση διάταξης με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ντεμπούτο: Ο νεαρός Τεττέη αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Ο νεαρός Τεττέη αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος: Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην επίθεση, η οποία αποτέλεσε σημείο προβληματισμού στα πρόσφατα εγχώρια παιχνίδια.

Το προφίλ της Βικτόρια Πλζεν

Η τσεχική ομάδα έρχεται στην Αθήνα με ένα εντυπωσιακό αήττητο ρεκόρ στη League Phase, έχοντας συγκεντρώσει 14 βαθμούς (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), τερματίζοντας στη 14η θέση της βαθμολογίας.

Αμυντική λειτουργία: Διαθέτει την κορυφαία άμυνα στη διοργάνωση με μόλις 3 γκολ παθητικό.



Διαθέτει την κορυφαία άμυνα στη διοργάνωση με μόλις 3 γκολ παθητικό. Φόρμα: Παραμένει αήττητη για επτά συνεχόμενα παιχνίδια στο εγχώριο πρωτάθλημα.



Παραμένει αήττητη για επτά συνεχόμενα παιχνίδια στο εγχώριο πρωτάθλημα. Τακτική: Ο προπονητής Χίσκι αναμένεται να διατηρήσει το σύστημα 4-2-3-1, με τον Αντού να είναι διαθέσιμος για την επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Κρίση στον Παναθηναϊκό AKTOR: Η «έκρηξη» Γιαννακόπουλου και η σιωπή Αταμάν μετά την ήττα από τον Κολοσσό