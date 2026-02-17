Παναθηναϊκός: Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μπενίτεθ και η μυθική αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης

Το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού αποτελεί το κυρίαρχο θέμα συζήτησης στο «πράσινο» στρατόπεδο, με τον προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας να εντείνεται. Ωστόσο, η λύση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς το συμβόλαιό του περιλαμβάνει εξαιρετικά αυστηρούς όρους και αποζημιώσεις που προκαλούν ίλιγγο.

Το status του συμβολαίου και οι «strict» όροι

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή Box2Box by Betsson, η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ράφα Μπενίτεθ έχει δομηθεί με τρόπο που θωρακίζει πλήρως τον έμπειρο προπονητή σε περίπτωση πρόωρης απομάκρυνσης.

Διάρκεια: Το συμβόλαιο είναι κλειστό για 1,5 έτος (έως το τέλος της σεζόν 2026-27).



Το συμβόλαιο είναι κλειστό για 1,5 έτος (έως το τέλος της σεζόν 2026-27). Ρήτρα 100%: Αν η διοίκηση αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία τώρα, χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός, οφείλει να καταβάλει το σύνολο των δεδουλευμένων και των μελλοντικών απολαβών μέχρι τη λήξη του ενάμιση χρόνου.



Αν η διοίκηση αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία τώρα, χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός, οφείλει να καταβάλει το σύνολο των δεδουλευμένων και των μελλοντικών απολαβών μέχρι τη λήξη του ενάμιση χρόνου. Η ρήτρα του «+1»: Στη συμφωνία προβλέπεται οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Εάν κάποια από τις δύο πλευρές αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει το έξτρα έτος, υποχρεούται να καταβάλει στο άλλο μέρος το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Τα ποσά που «ζαλίζουν»

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προχωρήσει σε «διαζύγιο» με τον Ισπανό στην παρούσα φάση, το οικονομικό κόστος θα είναι δυσβάσταχτο για τα δεδομένα του συλλόγου.

Μισθοί 2025-26: Ο Μπενίτεθ θα πρέπει να λάβει τους μισθούς των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου.



Ο Μπενίτεθ θα πρέπει να λάβει τους μισθούς των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Σεζόν 2026-27: Θα του καταβληθεί στο ακέραιο το συμβόλαιο της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.



Θα του καταβληθεί στο ακέραιο το συμβόλαιο της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Συνολικό κόστος: Το ποσό της αποζημίωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ, χωρίς να προσμετράται το επιπλέον 1 εκατομμύριο της ρήτρας για τη μη ανανέωση.

