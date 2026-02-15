Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-1: Νέο στραπάτσο στη Λεωφόρο – Στο στόχαστρο Μπενίτεθ και Μπακασέτας

Σε βαθιά αγωνιστική κρίση παραμένει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να λυγίσει την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, μένοντας στο ισόπαλο 1-1. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρουσίασε για ακόμα μια φορά προβληματική εικόνα, με τον κόσμο στις εξέδρες να ξεσπά σε έντονες αποδοκιμασίες, βλέποντας το «τριφύλλι» να μένει στο -6 από την προνομιούχο 4η θέση.

Ένα ημίχρονο «μηδέν» και παγωμάρα

Το πρώτο μέρος ήταν ένας επιθετικός μονόλογος χωρίς ουσία για τους «πράσινους». Χωρίς δημιουργία, χωρίς αυτοματισμούς και χωρίς ούτε μία κλασική ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια εν μέσω αποδοκιμασιών.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (46'), η Λεωφόρος «πάγωσε». Ο Τούπτα εκμεταλλεύτηκε την αντεπίθεση των «βυσσινί» και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Λαφόν για το 0-1.

Η αντίδραση και ο «κεραυνός» του Μπακασέτα

Ο Μπενίτεθ ανακάτεψε την τράπουλα ρίχνοντας στο ματς τους Πάντοβιτς και Ζαρουρί. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ άγγιξε το 0-2 πάλι με τον Τούπτα στο 64', ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα τρία λεπτά αργότερα. Στο 67', ο Τάσος Μπακασέτας με έναν προσωπικό «κεραυνό» ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας ελπίδες ανατροπής.

Θρίλερ στο φινάλε με ακυρωθέν γκολ

Οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά στα τελευταία λεπτά, με τον Ζαρουρί να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 72'. Η μεγαλύτερη στιγμή, όμως, ήρθε στο 95', όταν ο Σφιντέρσκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προκαλώντας προσωρινά ντελίριο ενθουσιασμού. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε ορθά ως οφσάιντ, σφραγίζοντας το τελικό 1-1 που αφήνει τον Παναθηναϊκό με την πικρή γεύση της αποτυχίας.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Γέντβαϊ, Τουμπά (58′ Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Σ. Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84′ Μούργος), Ατανάσοφ, Σίστο (73′ Πέρες), Σαγάλ, Τούπτα (84′ Αποστολάκης).

