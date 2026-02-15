Κρίση στον Παναθηναϊκό AKTOR: Η «έκρηξη» Γιαννακόπουλου και η σιωπή Αταμάν μετά την ήττα από τον Κολοσσό

Σε βαθιά εσωστρέφεια βυθίζεται ο μπασκετικός Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την απρόσμενη ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου. Το κλίμα στο ΟΑΚΑ ήταν ιδιαίτερα βαρύ, με τον κόσμο να ξεσπά σε αποδοκιμασίες και τη διοικητική ηγεσία να εκφράζει δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά της για την εικόνα της ομάδας.

Η αντίδραση του Εργκίν Αταμάν

Ο Τούρκος τεχνικός εμφανίστηκε φανερά προβληματισμένος από την απόδοση των παικτών του.

Αμέσως μετά τη λήξη, κατευθύνθηκε αμίλητος προς τα αποδυτήρια, αποφεύγοντας τις καθιερωμένες δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ.

Παρέμεινε κλεισμένος με τους συνεργάτες του για πάνω από μία ώρα, αναλύοντας τα αίτια της ήττας.

Στη συνέντευξη Τύπου, απέδωσε την κακή εικόνα στην κούραση από το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, σημειώνοντας πως η ομάδα «ξύπνησε» αργά και πλήρωσε τα λάθη της.

Τα οργισμένα stories του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο διοικητικός ηγέτης των «πρασίνων» επέλεξε για ακόμα μια φορά τα social media για να τοποθετηθεί. Αρχικά αναρωτήθηκε αινιγματικά: «Τι αμαρτίες πληρώνω;», ενώ στη συνέχεια επανήλθε με ένα εκτενέστερο και ιδιαίτερα αιχμηρό story.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε θέμα προστασίας των ιδιοκτητών από τη EuroLeague, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση παικτών και προπονητών:

«Η EuroLeague δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες; Όταν οι παίκτες ή οι προπονητές δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα; Ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση;»

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Η κρίση στο «τριφύλλι» είναι πλέον δεδομένη. Η διοίκηση ψάχνει τρόπους διαχείρισης της κατάστασης και, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καμία εξέλιξη δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η πίεση για άμεση βελτίωση είναι πλέον ασφυκτική.

