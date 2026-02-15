Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και όλες τις αναμετρήσεις της Κυριακής

Η 21η αγωνιστική της Super League προσφέρει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης δράση σε GBL, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τένις.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Μάχη για την κορυφή στην Τούμπα

Με την ΑΕΚ στο +3 από τον ΠΑΟΚ (με παιχνίδι περισσότερο), το αποψινό ντέρμπι (19:30, Novasports Prime) αναμένεται να κρίνει πολλά για την πρωτιά.

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο.

ΑΕΚ: Ενισχυμένη με τον Βάργκα (2 γκολ ήδη) και στόχο να διατηρήσει την απόσταση από τους διώκτες της.

Παράδοση: Ο ΠΑΟΚ μετρά 3 διαδοχικές νίκες επί της ΑΕΚ, όμως η Ένωση παραμένει αήττητη στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στην Τούμπα για την κανονική διάρκεια.

Οι κυριότερες τηλεοπτικές μεταδόσεις (Κυριακή 15/02)

15:00 | Καλαμάτα – Πανιώνιος (Super League 2) – Action 24

16:00 | Παναθηναϊκός – Κολοσσός (Stoiximan GBL) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

16:30 | Τελικός ATP 500 Ρότερνταμ – COSMOTE SPORT 6 HD

17:15 | Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης – Novasports 1HD

17:30 | Κηφισιά – ΟΦΗ (Stoiximan Super League) – COSMOTE SPORT 1 HD

19:30 | ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Stoiximan Super League) – Novasports Prime

21:00 | Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet (Super League) – COSMOTE SPORT 1 HD

21:45 | Νάπολι – Ρόμα (Serie A) – COSMOTE SPORT 2 HD

Στατιστικά Ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (76 Αγώνες)

Νίκες ΠΑΟΚ: 35

Ισοπαλίες: 25

Νίκες ΑΕΚ: 16

Γκολ: 103 - 73

