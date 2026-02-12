Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αν πάρει ο Ολυμπιακός το Ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ, καλύτερα να κρυφτούμε στην Κρήτη»

Με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο επέλεξε να σχολιάσει ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τα σενάρια που θέλουν τον Ολυμπιακό να διεκδικεί και να κατακτά το τρόπαιο της EuroLeague μέσα στην έδρα των «πρασίνων». Παράλληλα, επισημοποίησε μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις της σεζόν.

Η «βόμβα» με Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω social media την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους two-way παίκτες στην Ευρώπη, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με το «τριφύλλι», ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του Εργκίν Αταμάν.

Η απάντηση για το Final Four στο ΟΑΚΑ
Απαντώντας σε μηνύματα οπαδών που εξέφραζαν ανησυχία για το ενδεχόμενο κατάκτησης του τροπαίου από τον αιώνιο αντίπαλο μέσα στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, ο κ. Γιαννακόπουλος ήταν κατηγορηματικός:

«Στο ΟΑΚΑ θα έρθει να το πάρει; Θα τον αφήσουμε εμείς; Δεν πάμε να κρυφτούμε στην Κρήτη καλύτερα αν γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε βαρεθεί στα λόγια», τόνισε χαρακτηριστικά σε story του στο 
 
Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ, ανεβάζει στα ύψη το θερμόμετρο της αναμέτρησης των δύο ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει έμπρακτα τις προθέσεις του για τη θωράκιση της ομάδας ενόψει της τελικής ευθείας της EuroLeague.

