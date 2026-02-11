ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Κυρίαρχος ο «Δικέφαλος» και ραντεβού με τον ΟΦΗ στον τελικό!

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξε την ανωτερότητά του και στον επαναληπτικό της Τούμπας, επικρατώντας με 2-0 του Παναθηναϊκού. Μετά τη νίκη του στη Λεωφόρο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» σφράγισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου τον περιμένει ο ΟΦΗ σε μια επανάληψη ιστορικών μονομαχιών.

Οι «ασπρόμαυροι» διαχειρίστηκαν άψογα το παιχνίδι και, παρά την αναγκαστική αλλαγή του Πέλκα, βρήκαν τις λύσεις από τον πάγκο με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να χρίζονται οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Το φιλμ του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τον ΠΑΟΚ να έχει τον έλεγχο και τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται στην ανάπτυξη. Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των γηπεδούχων στο 38', όταν ο Πέλκας αποχώρησε τραυματίας, δίνοντας τη θέση του στον Χατσίδη, ενώ ταυτόχρονα ο Λουτσέσκου πέρασε τον Γιακουμάκη αντί του Μύθου.

Η λύση στην επανάληψη: Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ προσπάθησε να αντιδράσει με τριπλή αλλαγή στο 63' (Σφιντέρσκι, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί), αλλά η εικόνα του δεν βελτιώθηκε.

71' ΓΚΟΛ: Ο Χατσίδης έκανε εξαιρετική προσπάθεια από αριστερά, γύρισε τη μπάλα και ο Γιακουμάκης με κοντινή προβολή έκανε το 1-0, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση.

87' ΓΚΟΛ: Ο Καμαρά έκλεψε, ο Γιακουμάκης πλάσαρε, ο Λαφόν απέκρουσε προσωρινά, αλλά ο Χατσίδης πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 μέσα σε αποθέωση.

Οι Συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (78′ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (38′ Χατσίδη), Τάισον (81′ Ζαφείρης), Μύθου (38′ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78′ Γιάγκουσιτς), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (63′ Ζαρουρί), Κοντούρης (81′ Κάτρης), Μπακασέτας (63′ Ρενάτο Σάντσες), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (63′ Σφιντέρσκι).



Ο Μεγάλος Τελικός

Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος απέκλεισε νωρίτερα τον Λεβαδειακό. Η πρόκριση αυτή δίνει τεράστια ψυχολογική ώθηση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για τη συνέχεια των υποχρεώσεών της.

