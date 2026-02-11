Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ιστορική πρόκριση για τους Κρητικούς – Στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά!

Ο ΟΦΗ απέδειξε ότι έχει το «μέταλλο» του φιναλίστ, καθώς επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και, σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, αν και αγωνίστηκε με 10 παίκτες για περισσότερο από μία ώρα, άντεξε στην πίεση και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση μπροστά στους οπαδούς της που βρέθηκαν στο πλευρό της.

Το φιλμ του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και μια φάση που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες, όταν στο 12' ο διαιτητής απέβαλε τον Αθανασίου του ΟΦΗ, για να πάρει πίσω την απόφαση (και το φάουλ) μετά από εξέταση του VAR. Ωστόσο, οι ισορροπίες άλλαξαν οριστικά στο 34', όταν ο Σαλσέδο αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Τσοκάι, αφήνοντας τους Κρητικούς με παίκτη λιγότερο.

Το «χρυσό» γκολ: Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο ΟΦΗ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 45'. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες, ο Λαμπρόπουλος με εξαιρετική κεφαλιά νίκησε τον Λοντίγκιν για το 0-1.

Η πίεση του Λεβαδειακού: Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λεβαδειακός είχε δοκάρι με τον Παλάσιος και μια τεράστια ευκαιρία με τον Πεντρόζο στο 60', όμως ο Χριστογεώργος δήλωσε «παρών» με μια σωτήρια επέμβαση.



Οι Συνθέσεις

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (57′ Παπαδόπουλος), Κωστή, Παλάσιος, Γκούμας (57′ Πεντρόζο), Μπάλτσι (46′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (79′ Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλες (84′ Πούγγουρας), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Φούντας (46′ Κανελλόπουλος), Νους, Σαλσέδο.

Ο ΟΦΗ πλέον περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για να μάθει τον αντίπαλό του στη μάχη για το τρόπαιο.

