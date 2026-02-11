Κώστας Μπακογιάννης: «Συναγερμός» για τη Διπλή Ανάπλαση – Σε κίνδυνο η λειτουργία του γηπέδου του Παναθηναϊκού

Σφοδρή επίθεση στη δημοτική αρχή εξαπέλυσε ο Κώστας Μπακογιάννης, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο απένταξης εμβληματικών έργων της Αθήνας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με ανακοίνωσή της, η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» κάνει λόγο για «χαμένη ευκαιρία» και «ανικανότητα», τονίζοντας ότι οι εξαιρετικά χαμηλοί ρυθμοί απορρόφησης κονδυλίων απειλούν την ολοκλήρωση της Διπλής Ανάπλασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις στα συνοδά έργα του Βοτανικού καθιστούν αβέβαιη τη λειτουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, καθώς τα χρονοδιαγράμματα στενεύουν επικίνδυνα.

Τα «αγκάθια» της απορροφητικότητας

Η παράταξη του κ. Μπακογιάννη παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που αποτυπώνουν την καθυστέρηση των έργων, με τις καταληκτικές προθεσμίες να πλησιάζουν:

Έργο - Προϋπολογισμός - Απορροφητικότητα - Προθεσμία

Διαμόρφωση πρασίνου & κοινόχρηστων χώρων - 23,7 εκατ. € - 12,3% - Απρίλιος 2026

Οδοποιία, ποδηλατόδρομοι & δίκτυα- 21 εκατ. € - 12% - Απρίλιος 2026

Ψηφιακός μετασχηματισμός πόλης - 19,8 εκατ. € - 3% - Ιούνιος 2026

Ο κίνδυνος για το γήπεδο

Όπως επισημαίνεται, χωρίς την ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας και των δικτύων ομβρίων/αποχέτευσης, το γήπεδο δεν μπορεί να λάβει άδεια λειτουργίας, ακόμη κι αν η κατασκευή του ίδιου του σταδίου προχωρά. «Δεν είναι απλά καθυστερήσεις. Είναι ανικανότητα. Είναι η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας», καταλήγει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια αυτών των πόρων θα επηρεάσει άμεσα τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

