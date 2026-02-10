ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι για τη μεγάλη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων στρέφεται στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη μεγάλη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Μετά το 1-0 υπέρ του «Δικεφάλου του Βορρά» στον πρώτο αγώνα της Λεωφόρου, η πρόκριση στον μεγάλο τελικό παραμένει ανοιχτή, με τις δύο ομάδες να έρχονται από διαφορετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Το κλίμα πριν τη μεγάλη ρεβάνς

ΠΑΟΚ: Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έρχεται από το ισόπαλο 0-0 στο ντέρμπι με τον Άρη, αποτέλεσμα που σταμάτησε το νικηφόρο σερί της στη Super League. Στόχος είναι η υπεράσπιση του προβαδίσματος για την επιστροφή σε έναν ακόμη τελικό.

Παναθηναϊκός: Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με μοναδικό σκοπό την ανατροπή του σκορ και το εισιτήριο για τον τελικό.

Ώρα και κανάλι μετάδοσης

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Ώρα Έναρξης: 20:30

Τηλεοπτική Μετάδοση: Cosmote Sport 1HD

