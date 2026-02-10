Έκτακτη ανακοίνωση Παναθηναϊκού: Τι πρέπει να κάνουν οι φίλαθλοι που δεν πήραν εισιτήριο για το Final Four

Έκτακτη ανακοίνωση Παναθηναϊκού: Τι πρέπει να κάνουν οι φίλαθλοι που δεν πήραν εισιτήριο για το Final Four

Σε μια κίνηση άμεσης στήριξης προς τον κόσμο της προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που σημειώθηκαν στην πλατφόρμα της EuroLeague κατά την προπώληση των εισιτηρίων για το Final Four 2026. Το συστημικό σφάλμα άφησε πολλούς δικαιούχους εκτός διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι διέθεταν τους απαραίτητους κωδικούς.

Τι συνέβη με την προπώληση
Η διαδικασία, που άνοιξε στις 11:00 το πρωί της Τρίτης (10/2), αφορούσε φιλάθλους που είχαν αγοράσει εισιτήρια σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα Final Four. Ωστόσο, πολλοί δεν κατάφεραν ποτέ να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή τους.

  • Η παρέμβαση της ΚΑΕ: Μετά από επικοινωνία με τη EuroLeague, η «πράσινη» διοίκηση ανέλαβε να συγκεντρώσει τα στοιχεία των πληγέντων για να τα προωθήσει επίσημα προς εξέταση.
  • Η προθεσμία: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το email τους και τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης στο tickets@paobc.gr έως αύριο, Τετάρτη (11/2) στις 12:00 το μεσημέρι.

Σημαντική διευκρίνιση
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει πως η αποστολή των στοιχείων δεν εγγυάται την εξασφάλιση εισιτηρίου. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την καταγραφή του προβλήματος, με τη EuroLeague να παραμένει η μόνη αρμόδια για την τελική αξιολόγηση και διαχείριση των αιτημάτων.

