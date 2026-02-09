Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού (0-1) λειτούργησε ως το απόλυτο «φιλί ζωής» για το τριφύλλι. Την ίδια ώρα, η ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ με 3-2 στο Παγκρήτιο, έφερε τις δύο ομάδες σε απόσταση βολής, αν αναλογιστεί κανείς πως οι «πράσινοι» έχουν δύο παιχνίδια λιγότερα.

Η βαθμολογική εικόνα:

4η θέση: Λεβαδειακός – 38 βαθμοί (20 αγώνες)

5η θέση: Παναθηναϊκός – 32 βαθμοί (18 αγώνες)

Τα παιχνίδια που θα κρίνουν τα πάντα: Ο δρόμος μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας είναι γεμάτος «ναρκοπέδια». Ο Λεβαδειακός έχει να αντιμετωπίσει όλους τους μεγάλους, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί συνεχόμενα παιχνίδια (μαζί με τα αναβληθέντα) για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού (Το «βουνό»)

Οι Βοιωτοί έχουν το πιο δύσκολο πρόγραμμα, καθώς καλούνται να παίξουν με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ το ματς με τον Παναθηναϊκό θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ένας «τελικός».

15/02: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

22/02: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

08/03: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (Το ματς της χρονιάς)

15/03: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού (Η ευκαιρία)

Το «τριφύλλι» κρατά την τύχη στα χέρια του. Αν αξιοποιήσει την έδρα του και το αναβληθέν ματς με τον ΟΦΗ στις 4 Μαρτίου, μπορεί να προσπεράσει πριν το φινάλε.

15/02: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

01/03: Παναθηναϊκός – Άρης

04/03: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός (Αναβληθέν)

08/03: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

22/03: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Είναι εντυπωσιακό πώς μια ομάδα όπως ο Λεβαδειακός κατάφερε να κοιτάζει στα μάτια τους «μεγάλους» για τόσο μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με την ψυχολογία του νικητή από το ντέρμπι των αιωνίων, τον καθιστούν πλέον το ακλόνητο φαβορί για την τετράδα. Η regular season αναμένεται να κλείσει με «γκραν γκινιόλ» φινάλε στη Λιβαδειά.

