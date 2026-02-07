Σεισμός στην Ευρωλίγκα: Διαλύεται η Μονακό – Σκέψεις Σπανούλη για επιστροφή στην Ελλάδα

Σε κατάσταση απόλυτου χάους βρίσκεται η Μονακό, με την περσινή φιναλίστ της Euroleague να αντιμετωπίζει φάσμα οικονομικής κατάρρευσης. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της L’ Equipe, τα χρέη του συλλόγου ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με τους παίκτες να είναι απλήρωτοι για μήνες και να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο απεργίας.

Το δράμα του Σπανούλη και το σενάριο επιστροφής

Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης. Ο Έλληνας τεχνικός, που βλέπει την ομάδα του να κατρακυλά στη 10η θέση της βαθμολογίας, φαίνεται να είναι από τα μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Οικογενειακοί λόγοι: Η οικογένεια του Σπανούλη παραμένει στην Ελλάδα, γεγονός που κάνει τη σκέψη της επιστροφής ακόμη πιο έντονη.

Το ρεπορτάζ της L’ Equipe: Η γαλλική εφημερίδα τονίζει πως «η επιστροφή του στην Ελλάδα συζητείται τακτικά εσωτερικά», καθώς ο θρύλος του Ολυμπιακού δεν είναι διατεθειμένος να ανεχτεί άλλο αυτή την κατάσταση.

Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας για τους Μονεγάσκους φαίνεται να είναι η παρέμβαση της βασιλικής οικογένειας, η οποία καλείται να καλύψει την τεράστια «μαύρη τρύπα» των 10 εκατομμυρίων.

