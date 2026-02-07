Σκάνδαλο «Penisgate» στο άλμα με σκι: Ενέσεις στο πέος για μεγαλύτερα άλματα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 33 άτομα
Σκάνδαλο «Penisgate» στο άλμα με σκι: Ενέσεις στο πέος για μεγαλύτερα άλματα

Ένα απίστευτο σκάνδαλο που ξεπερνά κάθε φαντασία συγκλονίζει τον κόσμο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και έχει θέσει σε συναγερμό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA). Αθλητές του άλματος με σκι κατηγορούνται ότι κατέφυγαν σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά τους όργανα για να αποκτήσουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα.

Το «κόλπο» με τη στολή και την άνωση
Πώς όμως μια αισθητική επέμβαση στο πέος μπορεί να βοηθήσει έναν αθλητή να πετάξει μακρύτερα; Η εξήγηση κρύβεται στους αυστηρούς κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS):

  • Μετρήσεις 3D: Οι στολές των αθλητών κατασκευάζονται βάσει ακριβών μετρήσεων του σώματός τους.
  • Μεγαλύτερη επιφάνεια = Μεγαλύτερη ανύψωση: Η τεχνητή αύξηση του όγκου στα γεννητικά όργανα οδηγεί στη δημιουργία μιας ελαφρώς μεγαλύτερης στολής στο σημείο του καβάλου.
  • Αεροδυναμικό κέρδος: Ακόμη και λίγα εκατοστά επιπλέον επιφάνειας στη στολή μπορούν να προσφέρουν έως και 5% περισσότερη ανύψωση (lift) κατά την πτήση, επιτρέποντας στον αθλητή να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση.

Οι κίνδυνοι και η παρέμβαση της WADA
Η υπόθεση, που πήρε την ονομασία «Penisgate», προκάλεσε την παρέμβαση του προέδρου της WADA, Witold Banka. Πέρα από το ηθικό ζήτημα και τη νοθεία του ανταγωνισμού, οι ειδικοί προειδοποιούν για ακραίους κινδύνους υγείας:

Παραμορφώσεις και λοιμώξεις: Η κακή τεχνική έγχυσης μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.
Γάγγραινα: Σε ακραίες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση των ιστών και απώλεια του οργάνου.

Διαβάστε ακόμα: Σεισμός στην Ευρωλίγκα: Διαλύεται η Μονακό – Σκέψεις Σπανούλη για επιστροφή στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συγκλονιστική μαρτυρία 32χρονης: «Πέθανε» στη γέννα και επέστρεψε – «Είδα το λευκό φως και την ψυχή μου να αιωρείται»
Παράξενα

Συγκλονιστική μαρτυρία 32χρονης: «Πέθανε» στη γέννα και επέστρεψε – «Είδα το λευκό φως και την ψυχή μου να αιωρείται»

Κατασκοπεία στο Καβούρι: Το QR Code που «έκαψε» τον Σμήναρχο – Πώς CIA και ΕΥΠ ξεσκέπασαν τη δράση του
Πολιτική

Κατασκοπεία στο Καβούρι: Το QR Code που «έκαψε» τον Σμήναρχο – Πώς CIA και ΕΥΠ ξεσκέπασαν τη δράση του

Αλέξανδρος Παρθένης: Η βουτιά που παραλίγο να του κοστίσει την κίνηση – Η παράλυση και το ρίσκο στον αυχένα
ShowBiz

Αλέξανδρος Παρθένης: Η βουτιά που παραλίγο να του κοστίσει την κίνηση – Η παράλυση και το ρίσκο στον αυχένα

Γιατρός για «φακελάκια»: «Ήμουν ο Άγιος Παντελεήμων – Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»
Κοινωνία

Γιατρός για «φακελάκια»: «Ήμουν ο Άγιος Παντελεήμων – Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»

Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η αιματοβαμμένη νύχτα της οδού Νιόβης που σόκαρε την Ελλάδα
Κοινωνία

Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η αιματοβαμμένη νύχτα της οδού Νιόβης που σόκαρε την Ελλάδα