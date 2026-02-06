Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τους 1.150 πυρσούς στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών – Το σκεπτικό της απόφασης

Χρηματική ποινή επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, για το άναμμα των πυρσών στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Παρά τον συγκινησιακό χαρακτήρα της εκδήλωσης, η πειθαρχική επιτροπή προχώρησε στην επιβολή προστίμου, αναγνωρίζοντας ωστόσο τον ιδιαίτερο σκοπό της ενέργειας των φιλάθλων.

Μια προγραμματισμένη εκδήλωση πένθους

Στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, οι φίλαθλοι του «Δικεφάλου» άναψαν συνολικά 1.150 πυρσούς, δημιουργώντας μια επιβλητική ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης εκδήλωσης πένθους στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων της ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε φροντίσει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση Αγωνιστικού της Super League για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Το ύψος του προστίμου και η αιτιολόγηση

Το Πειθαρχικό Όργανο επέβαλε στην «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ. Στην απόφασή του (Αρ. Απόφ. 40/6-2-2026), το όργανο σημειώνει πως το ποσό αυτό κρίνεται «δίκαιο και εύλογο», λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες άναψαν οι πυρσοί.

Αν και τυπικά πρόκειται για παράβαση των άρθρων του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ περί ανάμματος πυρσών, η επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη ότι δεν επρόκειτο για μια τυχαία ή επιθετική ενέργεια, αλλά για μια απότιση φόρου τιμής στους οπαδούς που χάθηκαν πρόσφατα.

