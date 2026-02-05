Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 36 άτομα
Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Ο Έλληνας τεχνικός, που τίμησε τη γαλανόλευκη όσο λίγοι, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (5/2), βυθίζοντας στο πένθος την μπασκετική οικογένεια. Με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 18 νικών και μόλις 5 ηττών στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών, ο Σκουρτόπουλος ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, παραμένοντας στο τιμόνι της έως το 2022.

Από το Γ.Σ. Δαφνίου στην κορυφή της Ελλάδας

  • Η πορεία του ήταν γεμάτη επιτυχίες και ήθος:
  • Ως παίκτης: Φόρεσε τις φανέλες του Γ.Σ. Δαφνίου, της ΑΕΚ και του Παγκρατίου, ενώ ήταν στέλεχος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.
  • Ως προπονητής: Ξεκίνησε από το Δάφνι και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο έμπειρους τακτικιστές. Στην ΑΕΚ, δίπλα σε θρύλους όπως ο Ντούσαν Ίβκοβιτς και ο Ντράγκαν Σάκοτα, πανηγύρισε το ιστορικό Πρωτάθλημα του 2002 και το Κύπελλο του 2001.

Διεθνής καριέρα: Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε με επιτυχία στο εξωτερικό (Πολωνία, Εθνική Κατάρ), ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν οι Κούλεγκουντ Μπρόνκος στη Μογγολία.

Ένας αθόρυβος εργάτης του μπάσκετ
Ο Σκουρτόπουλος δεν ήταν απλώς ένας προπονητής· ήταν ο άνθρωπος που πίστευε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στην ανάδειξη νέων ταλέντων. Η σοβαρότητα και η εργατικότητά του τον έκαναν αγαπητό σε συμπαίκτες, παίκτες και αντιπάλους.

Διαβάστε ακόμα: 118 Χρόνια Παναθηναϊκός: Η συγκλονιστική αναπαράσταση της παρέλασης των 30s από την ΠΑΕ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση
Υγεία

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Media

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»
Κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη
ShowBiz

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική
Ο Καιρός

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική