Ο Έλληνας τεχνικός, που τίμησε τη γαλανόλευκη όσο λίγοι, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (5/2), βυθίζοντας στο πένθος την μπασκετική οικογένεια. Με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 18 νικών και μόλις 5 ηττών στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών, ο Σκουρτόπουλος ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, παραμένοντας στο τιμόνι της έως το 2022.

Από το Γ.Σ. Δαφνίου στην κορυφή της Ελλάδας



Η πορεία του ήταν γεμάτη επιτυχίες και ήθος:

Ως παίκτης : Φόρεσε τις φανέλες του Γ.Σ. Δαφνίου, της ΑΕΚ και του Παγκρατίου, ενώ ήταν στέλεχος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

: Φόρεσε τις φανέλες του Γ.Σ. Δαφνίου, της ΑΕΚ και του Παγκρατίου, ενώ ήταν στέλεχος όλων των μικρών εθνικών ομάδων. Ως προπονητής: Ξεκίνησε από το Δάφνι και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο έμπειρους τακτικιστές. Στην ΑΕΚ, δίπλα σε θρύλους όπως ο Ντούσαν Ίβκοβιτς και ο Ντράγκαν Σάκοτα, πανηγύρισε το ιστορικό Πρωτάθλημα του 2002 και το Κύπελλο του 2001.

Διεθνής καριέρα: Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε με επιτυχία στο εξωτερικό (Πολωνία, Εθνική Κατάρ), ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν οι Κούλεγκουντ Μπρόνκος στη Μογγολία.

Ένας αθόρυβος εργάτης του μπάσκετ

Ο Σκουρτόπουλος δεν ήταν απλώς ένας προπονητής· ήταν ο άνθρωπος που πίστευε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στην ανάδειξη νέων ταλέντων. Η σοβαρότητα και η εργατικότητά του τον έκαναν αγαπητό σε συμπαίκτες, παίκτες και αντιπάλους.

