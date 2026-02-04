Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Γιακουμάκης «πάγωσε» τη Λεωφόρο – Αγκαλιά με τον τελικό ο Δικέφαλος

Με έναν «χρυσό» σκόρερ που ήρθε από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ απέδρασε με το διπλό από την έδρα του Παναθηναϊκού και πλέον κρατά σφιχτά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γιώργος Γιακουμάκης, στην πρώτη του μεγάλη στιγμή με τα ασπρόμαυρα σε ντέρμπι, κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση, αφήνοντας το «τριφύλλι» να ψάχνει ένα θαύμα στην Τούμπα.

Κυριαρχία Λουτσέσκου, προβληματισμός για Μπενίτεθ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο με ξεκάθαρο πλάνο, πιέζοντας ψηλά και χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τους Μύθου, Τάισον και Πέλκα ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ασύνδετος, με μεγάλες αποστάσεις στις γραμμές του, και παρά τις διορθωτικές κινήσεις του Ισπανού τεχνικού στην επανάληψη (είσοδος Σφιντέρσκι), δεν κατάφερε να βρει το γκολ.

Η στιγμή που έκρινε το ματς

Το «ματ» του Ραζβάν Λουτσέσκου έγινε στο 61', όταν έριξε στη μάχη τον Γιακουμάκη. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Έλληνας επιθετικός ανατράπηκε από τον Καλάμπρια, ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Λαφόν για το 0-1. Ο Παναθηναϊκός πίεσε στο τέλος, όμως ο Τσιφτσής με μια εντυπωσιακή επέμβαση στην κεφαλιά του Τεττέη στο 72', κράτησε το προβάδισμα για τους Θεσσαλονικείς.

Η «μάχη» της Τούμπας

Πλέον, ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί την εσωστρέφεια και να πάει στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη ανατροπή. Η κριτική προς το πρόσωπο του Μπενίτεθ αναμένεται να ενταθεί, καθώς η ομάδα παρουσίασε έλλειμμα φαντασίας σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, την ώρα που ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο ώριμος από ποτέ για την κατάκτηση του τίτλου.

