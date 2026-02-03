118 Χρόνια Παναθηναϊκός: Η συγκλονιστική αναπαράσταση της παρέλασης των 30s από την ΠΑΕ

Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2026, η καρδιά της Αθήνας «χτυπά» σε πράσινους ρυθμούς. Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 118 χρόνια από την ημέρα που ο Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του συλλόγου, και η ΠΑΕ επέλεξε να τιμήσει αυτή την επέτειο με ένα βίντεο υψηλής αισθητικής που ταξιδεύει τον θεατή πίσω στον χρόνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναβίωση της ιστορικής παρέλασης των ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού επί της οδού Πανεπιστημίου, μια εμβληματική στιγμή από τη δεκαετία του '30 που έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη.

Το παρελθόν συναντά το μέλλον

Η αναπαράσταση: Παιδιά από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού πήραν τη θέση των θρύλων του παρελθόντος, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας με την ίδια υπερηφάνεια, γεφυρώνοντας έτσι τις γενιές των οπαδών.

Η φλόγα του Καλαφάτη: Η ανακοίνωση της ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ένας σύλλογος, αλλά ένα «κοινωνικό φαινόμενο» και η «βαθιά ανάσα της Αθήνας».

Σύλλογος Μεγάλος: Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι παραμένει σύμβολο αξιών, ιδανικών και αδιάκοπου αγώνα, με την «πράσινη» οικογένεια (ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνη) να γιορτάζει ενωμένη.

Μια επέτειος με νόημα

Για τον Παναθηναϊκό κόσμο, τα φετινά γενέθλια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα:

Το νέο «σπίτι»: Ο σύλλογος συμπληρώνει 118 χρόνια τη στιγμή που το όνειρο του νέου γηπέδου στον Βοτανικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργώντας προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή.

Η αλληλεγγύη: Η συμμετοχή των παιδιών της ακαδημίας στο βίντεο υπογραμμίζει την επένδυση του συλλόγου στις ρίζες του και στη μετάδοση της «Παναθηναϊκής Ιδέας» στις επόμενες γενιές.

Παγκόσμια εμβέλεια: Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η φωνή του Παναθηναϊκού ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του ισχύ.

Η επιλογή της ΠΑΕ να επενδύσει στην ιστορική μνήμη μέσω ενός τόσο προσεγμένου βίντεο είναι μια κίνηση που ξεφεύγει από τα στενά όρια του αθλητικού μάρκετινγκ. Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο συχνά αποκόπτεται από τις ρίζες του, ο Παναθηναϊκός υπενθυμίζει ότι η ισχύς ενός συλλόγου δεν μετριέται μόνο με τους τίτλους (που είναι αναρίθμητοι), αλλά με τη σύνδεσή του με την ιστορία της πόλης και την ψυχή των ανθρώπων της. Χρόνια πολλά, Παναθηναϊκέ!

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού. Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά.

Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…

Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.

Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.

118 Χρόνια Ιστορίας.

118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.

118 Χρόνια Παναθηναϊκός.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο αναπαριστούν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Παναθηναϊκού: την ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου τη δεκαετία του ’30, στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τα 118 χρόνια ζωής του συλλόγου, αναβίωσε εκείνη τη μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστές παιδιά των ακαδημιών μας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον…»

Διαβάστε ακόμα: Τούμπα: Ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» των 7 οπαδών – Η στιγμή που το γήπεδο «φλέγεται» και το ματς σταματά στο 27’