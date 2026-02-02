EuroLeague Final Four 2026: Ανακοινώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για το ραντεβού στην Αθήνα

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης ξεκίνησε επίσημα. Το απόγευμα της Δευτέρας (2/2), η EuroLeague ανακοίνωσε τις τιμές και τις φάσεις διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Το κόστος των εισιτηρίων
Οι τιμές για τα «μαγικά χαρτάκια» φέτος παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα, ανάλογα με τη θέση και τη χρονική στιγμή της αγοράς:

  • Εύρος τιμών: Από 399 € έως και 952 €.
  • Περιορισμός: Κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως και 4 εισιτήρια για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στη διανομή.

 

Οι 4 φάσεις πώλησης
Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει σταδιακά, δίνοντας πολλαπλές ευκαιρίες στο κοινό, με την προσημείωση ότι όποιος αγοράσει σε μια φάση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες:

  • 1η Φάση: 11 Φεβρουαρίου
  • 2η Φάση: 26 Φεβρουαρίου
  • 3η Φάση: 17 Μαρτίου
  • 4η Φάση: 20 Απριλίου Τα VIP πακέτα θα είναι διαθέσιμα σε προπώληση στις 10 Φεβρουαρίου.

Επίσημη μεταπώληση (Fan-to-Fan)
Για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, η EuroLeague ενεργοποιεί την επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης μετά τη δεύτερη φάση πώλησης.

  • Οι κάτοχοι που δεν θα μπορέσουν να παραστούν, θα μπορούν να πουλήσουν το εισιτήριό τους αποκλειστικά στην τιμή που το αγόρασαν.
  • Αυτή είναι η μοναδική εξουσιοδοτημένη δευτερογενής αγορά που εγγυάται την εγκυρότητα των εισιτηρίων.


Σημαντικό: Η ζήτηση αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ, ειδικά με το ενδεχόμενο παρουσίας ελληνικών ομάδων στο Final Four της Αθήνας.

