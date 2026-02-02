EuroLeague Final Four 2026: Ανακοινώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για το ραντεβού στην Αθήνα

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης ξεκίνησε επίσημα. Το απόγευμα της Δευτέρας (2/2), η EuroLeague ανακοίνωσε τις τιμές και τις φάσεις διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Το κόστος των εισιτηρίων

Οι τιμές για τα «μαγικά χαρτάκια» φέτος παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα, ανάλογα με τη θέση και τη χρονική στιγμή της αγοράς:

Εύρος τιμών: Από 399 € έως και 952 €.

Περιορισμός: Κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως και 4 εισιτήρια για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στη διανομή.

Οι 4 φάσεις πώλησης

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει σταδιακά, δίνοντας πολλαπλές ευκαιρίες στο κοινό, με την προσημείωση ότι όποιος αγοράσει σε μια φάση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες:

1η Φάση: 11 Φεβρουαρίου

2η Φάση: 26 Φεβρουαρίου

3η Φάση: 17 Μαρτίου

4η Φάση: 20 Απριλίου Τα VIP πακέτα θα είναι διαθέσιμα σε προπώληση στις 10 Φεβρουαρίου.

Επίσημη μεταπώληση (Fan-to-Fan)

Για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, η EuroLeague ενεργοποιεί την επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης μετά τη δεύτερη φάση πώλησης.

Οι κάτοχοι που δεν θα μπορέσουν να παραστούν, θα μπορούν να πουλήσουν το εισιτήριό τους αποκλειστικά στην τιμή που το αγόρασαν.

Αυτή είναι η μοναδική εξουσιοδοτημένη δευτερογενής αγορά που εγγυάται την εγκυρότητα των εισιτηρίων.



Σημαντικό: Η ζήτηση αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ, ειδικά με το ενδεχόμενο παρουσίας ελληνικών ομάδων στο Final Four της Αθήνας.

