EuroLeague Final Four 2026: Ανακοινώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για το ραντεβού στην Αθήνα

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης ξεκίνησε επίσημα. Το απόγευμα της Δευτέρας (2/2), η EuroLeague ανακοίνωσε τις τιμές και τις φάσεις διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.
Το κόστος των εισιτηρίων
Οι τιμές για τα «μαγικά χαρτάκια» φέτος παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα, ανάλογα με τη θέση και τη χρονική στιγμή της αγοράς:
- Εύρος τιμών: Από 399 € έως και 952 €.
- Περιορισμός: Κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως και 4 εισιτήρια για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στη διανομή.
Ticket sales for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad Airways start February 11— EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026
Tickets will be released in four public phases ????
The adidas NextGen EuroLeague Championship Game will replace the traditional third-place game.
All ticket information and… pic.twitter.com/AmzyPg9U1C
Οι 4 φάσεις πώλησης
Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει σταδιακά, δίνοντας πολλαπλές ευκαιρίες στο κοινό, με την προσημείωση ότι όποιος αγοράσει σε μια φάση, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις επόμενες:
- 1η Φάση: 11 Φεβρουαρίου
- 2η Φάση: 26 Φεβρουαρίου
- 3η Φάση: 17 Μαρτίου
- 4η Φάση: 20 Απριλίου Τα VIP πακέτα θα είναι διαθέσιμα σε προπώληση στις 10 Φεβρουαρίου.
Επίσημη μεταπώληση (Fan-to-Fan)
Για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, η EuroLeague ενεργοποιεί την επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης μετά τη δεύτερη φάση πώλησης.
- Οι κάτοχοι που δεν θα μπορέσουν να παραστούν, θα μπορούν να πουλήσουν το εισιτήριό τους αποκλειστικά στην τιμή που το αγόρασαν.
- Αυτή είναι η μοναδική εξουσιοδοτημένη δευτερογενής αγορά που εγγυάται την εγκυρότητα των εισιτηρίων.
Σημαντικό: Η ζήτηση αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ, ειδικά με το ενδεχόμενο παρουσίας ελληνικών ομάδων στο Final Four της Αθήνας.
